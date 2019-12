Mainz (ots) - Internationale Top-Ereignisse, ein innovatives Sport-Wochenendeder nationalen Meisterschaften und die erfolgreiche Nutzung neuer Ausspielwege:Die Sport-Berichterstattung mit Live-Übertragungen und Hintergrund-Beiträgentrug auch 2019 erneut zum Programmerfolg des ZDF bei. Zu den besonderenLive-Events im Zweiten zählten in diesem Jahr die Fußball-WM der Frauen inFrankreich, die Leichtathletik-WM in Doha, die U-21-EM der Fußballer in Italienund San Marino, die erstmals ausgetragenen "Finals" mit zehn deutschenMeisterschaften an einem Wochenende in Berlin sowie die Schwimm-WM in Südkoreaals Livestream-Erlebnis in der ZDFmediathek.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Uns ist es in diesem Jahr erfolgreichgelungen, den Sport in seiner ganzen Bandbreite im Programm hervorzuheben - dieBündelung der zehn deutschen Meisterschaften in Berlin unter dem Titel 'DieFinals' ist nur ein Beispiel dafür. Zudem haben wir unser Livestream-Angebot beiverschiedenen Sportereignissen erweitert, womit wir gerade auch jüngereZuschauerinnen und Zuschauer stärker ansprechen konnten."Im Sportjahr 2019 waren erstmals sämtliche Spiele der Fußball-WM der Frauen livebei ZDF und ARD zu sehen. Neben den deutschen Spielen gab es weitere ausgewähltePartien im ZDF und die anderen Spiele im Livestream in der ZDFmediathek. 24,57Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen mindestens eine derWM-Spielübertragungen. Wie sich neue Ausspielwege für Sport-Live-Eventserfolgreich nutzen lassen, zeigte auch die Schwimm-WM in Südkorea, die fastausschließlich in der ZDFmediathek zu sehen war, mit 70 Stunden Livestreams und64 Stunden Video on Demand.Mit fast 20 Stunden Live-Programm im TV und mit Livestreams aller Wettbewerbe involler Länge begleiteten ZDF und ARD das Berliner Wochenende mit zehn deutschenMeisterschaften binnen 48 Stunden: "Die Finals 2019" verfolgten am 4. August2019 im ZDF im Schnitt 1,58 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 12,4Prozent. Dieses neue Sommer-Sportformat macht demnach auch für Nischensportartenwie Bogenschießen, Bahnrad oder Triathlon ein großes Publikum möglich.Ein Erfolgsmodell bleibt auch 2019 der Wintersport. Die 183 "ZDFSPORTextra"-Sendestunden aus Eis und Schnee verfolgten im Schnitt 2,66 MillionenZuschauerinnen und Zuschauer, bei einem Marktanteil von 18,4 Prozent. Und dieWintersport-Saison 2019/2020 ist bereits gestartet. Zu den Highlights der Saisonzählen unter anderem die Vierschanzentournee zum Jahreswechsel, dieBiathlon-Weltmeisterschaften in Antholz/Südtirol und die Rodel-WM im russischenSotschi im Februar 2020 sowie die Skiflug-WM in Planica/Slowenien im März 2020.Mit der ersten Fußball-Europameisterschaft in zwölf verschiedenen Ländern sowieden Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio bietet der Sportkalender2020 zwei "Meilensteine". Für diese Sport-Großereignisse wird ein NationalesSendezentrum (NBC) beim ZDF auf dem Mainzer Lerchenberg eingerichtet.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468422OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell