Sportevent / Jetzt anmelden zum Inklusionslauf

Berlin (ots) - Sportlerinnen und Sportler mit und ohneBehinderungen können sich ab sofort für den Inklusionslauf desSozialverband SoVD anmelden. Am 2. September 2017 ist es wieder soweit. Dann fällt in Berlin der Startschuss für den viertenInklusionslauf. Der Sportevent vereint Wettbewerbe für Menschen mitund ohne Behinderungen. Ob Profi- oder Amateur-Läufer, die Idee derInklusion führt sportbegeisterte Menschen zusammen.Die breite Unterstützung ist einer der Gründe, warum dieBekanntheit des Sportereignisses wächst. Rund 400 Läuferinnen undLäufer gingen im letzten Jahr auf die Startposition. Jetzt rechnendie Organisatoren mit weit über 600 Teilnehmern.Die Veranstaltung wird vom SoVD in Kooperation mit dem DeutschenBlinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), dem BerlinerLeichtathletik-Verband (BLV) und der Lebenshilfe Berlin organisiert.Der SoVD-Inklusionslauf wird von der Aktion Mensch gefördert undrichtet sich an alle Interessierten aus ganz Deutschland. Anmeldungzum Inklusionslauf: inklusionslauf.de