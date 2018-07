Sportevent Inklusion am 25. August 2018 / Video-Aktion gestartet

--------------------------------------------------------------Anmeldunghttp://ots.de/duQnDe--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Läuferinnen und Läufer können sich ab sofort für denSoVD-Inklusionslauf anmelden. Darüber informiert ein SoVD-Videoclip."Der Inklusionslauf ist keiner der üblichen Wettbewerbe, denn erbringt Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Was zählt, ist dasgemeinsame Erlebnis, nicht die Konkurrenz. Deshalb rufen wir zurTeilnahme am 5. SoVD Inklusionslauf auf", erklärt SoVD-PräsidentAdolf Bauer. Der Abbau von Hürden im Alltag und in den Köpfen könnegelingen, wenn die Inklusionsidee weiter wachse, so Bauer. Das Videozeigt behinderte und nicht behinderte Sportlerinnen und Sportler, diesich auf den Inklusionslauf vorbereiten.Der SoVD-Inklusionslauf startet am 25. August 2018 auf demTempelhofer Feld in Berlin. Schirmherr ist Jürgen Dusel, Beauftragterder Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen.Die Veranstaltung wird vom SoVD in Kooperation mit dem DeutschenBlinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), dem BerlinerLeichtathletik-Verband (BLV), der Lebenshilfe Berlin sowie derEvangelischen Bank organisiert. Die inklusive Veranstaltung wird seitJahren von der Aktion Mensch gefördert und richtet sich an alleInteressierten aus ganz Deutschland.Das Video kann kostenfrei von Sportorganisationen, Sportvereinen,Behindertenverbänden, Medienhäusern und SoVD-Gliederungen verwendetwerden, um den Inklusionsgedanken zu unterstützen.Pressekontakt:Kontakt:SoVD-BundesverbandPressestelleStralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 129/ Sekretariat -123Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: SoVD Sozialverband Deutschland, übermittelt durch news aktuell