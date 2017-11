Sportclub live: Deutsche Meisterschaft der Tanz-Formationen Standard und Latein am 11.11. - Radio Bremen überträgt Zwischenrunde im Livestream und Finale im NDR/RB-Fernsehen

Bremen (ots) - Am Samstag, 11. November, geht es in Bremen wiedereinmal rund. Auf dem Tanzparkett präsentieren sich die bestenFormationen des Landes in den beiden Kategorien Standard und Latein.Jeweils acht Formationen haben sich für die Deutschen Meisterschaftenin der Bremer Stadthalle qualifiziert. Die heißesten Favoriten sindnatürlich die Titelverteidiger und Weltmeister vom Braunschweiger TSC(Standard) sowie der Grün-Gold-Club Bremen (Latein) mit Heimvorteil.Ein Tanzabend im Hochglanzformat.In einem Livestream auf www.radiobremen.de könnenTanzsportbegeisterte die Zwischenrunde ab 20.10 Uhr verfolgen.Das Finale zeigt das NDR/RB-Fernsehen von 22.45 bis 00.15 Uhr.Moderation: Niko Schleicher Kommentator: Carsten FlügelInterviews: Janna Betten Expertin: Melissa Ortiz-Gomez Redaktion:Pascale Ciesla Regie: Georg AlbertsPressekontakt:Radio BremenPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuell