'Sportbuzzer': Fußball-Bundesliga soll erst am 16. Mai starten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Fußball-Bundesliga soll nach Informationen des "Sportbuzzer" die Wiederaufnahme des Spielbetriebes um einen Tag auf den 16. Mai verlegt haben.



Darauf hätten sich die Vereine auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga am Donnerstag in Frankfurt geeinigt.

Hintergrund dafür ist laut "Sportbuzzer", dass der vom DFL-Präsidium beschlossene Starttermin am 15. Mai noch in der ersten Monatshälfte liegt. Die Politik hatte am Mittwoch zugestimmt, dass die seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzte Saison in beiden Ligen mit Spielen ohne Publikum ab der zweiten Mai-Hälfte zu Ende gespielt werden kann.

Der letzte Spieltag soll demnach am 27./28. Juni stattfinden. Damit könnte das Endspiel im DFB-Pokal frühestens im Juli ausgetragen werden./edo/DP/jha