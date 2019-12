Sportanlagen in Oberstdorf bereit für Vierschanzentournee / Nordisches Wochenende als Generalprobe für die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstdorf

Oberstdorf (ots) - Wintersportbegeisterte fiebern auf den Beginn derWettbewerbssaison hin. Rechtzeitig vor dem Start der Vierschanzentournee inOberstdorf im Allgäu sind nun die dafür notwendigen Bauarbeiten imSkisprungstadion nahezu abgeschlossen. Im Langlaufzentrum laufen die letztenBauarbeiten auf Hochtouren. Hinter den perfekt präparierten Loipen und Schanzensteckt ein enormer Arbeitsaufwand unter massivem Zeitdruck: Im März 2019starteten die Umbau-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen für dieSkisprung-Arena und das Langlaufzentrum. Bis Ende Dezember 2019 muss einGroßteil davon abgeschlossen sein. Experten vom Planungs- undBeratungsunternehmen Drees & Sommer begleiteten den Bauherren dabei, Kosten,Termine und mehr als 100 Unternehmen auf sehr wenig Raum zu koordinieren.Insgesamt 39 Millionen Euro fließen in die Skisprung-Arena an derSchattenbergschanze und das Langlaufzentrum Ried.Wenn sich die weltbesten Skispringer der Welt am 29. Dezember um neue Bestmarkenauf der Schattenbergschanze bemühen, steht dahinter eine Rekordzeit undlogistische Meisterleistung der südlichsten Gemeinde Deutschlands. DieSchneeschmelze im Frühjahr und der neue Schneefall im Winter steckten das engeZeitfenster für die großen Bauarbeiten, der Feinschliff folgt nächstes Frühjahrund im Sommer. So können die Sportstätten schon vor der Ski-WM im Jahr 2021getestet werden. "Damit zum Start der Weltcup-Veranstaltungen Ende Dezembernicht Baumaschinen, sondern Sportler die Sportstätten füllen, liefen dieBauarbeiten unter hohem Zeitdruck", erklärt Florian Speigl, Projektleiter desBauprogramms. "Mehr als 100 Ausschreibungen galt es innerhalb kürzester Zeitdurchzuführen, damit die Firmen rechtzeitig mit den Arbeiten beginnen konnten",ergänzt Christina Dohmann, Projektpartnerin bei Drees & Sommer. DasPlanungsunternehmen verantwortet insbesondere, dass Budgets und Zeitpläneeingehalten werden. Bereits 2005 begleitete das Unternehmen die damaligenBaumaßnahmen zur letzten Ski-WM in Oberstdorf.Aufgegrabene Hänge, Schotterberge und Baumaschinen - noch vor wenigen Tagenliefen die Bauarbeiten an der Skisprung-Arena. Im Langlaufzentrum laufen derzeitnoch die Innenausbauarbeiten im neuen Funktionsgebäude. Pünktlich zum erstenSchnee sind die Arbeiten in den Außenanlagen abgeschlossen. Für mehr Sicherheitund Komfort für Sportler, Besucher und Personal wurden verschiedene Maßnahmenumgesetzt. Im Skisprungstadion haben Bagger den Hang aufgegraben, um die dieneuen Kleinschanzen zu modellieren. Da das Arbeiten an den steilen Hängen fürdie großen Baumaschinen besonders schwierig ist, wurden sie mit Windengesichert. Unter den Hängen wurde eine Unterführung für die Athleten gegraben.So müssen sie nicht mehr die anderen Schanzen kreuzen. Zwei neue Kleinschanzenersetzen die alten. Außerdem wurden neue Banden errichtet. Sie sind mitzahlreichen Mikrobohrpfählen im Hang verankert. Der Umbau umfasst auch neueWindnetze, erweiterte Stufen an der Großschanze, den Schrägaufzug und einenneuen Athletenbereich mit Wachs-, Lager- und Aufenthaltsräumen.Aushub und gesprengter Fels wurden im Langlaufzentrum als aufbereitetesKiesmaterial weiterverwendet, um die Strecken neu zu modellieren. Sie sind jetztbreiter und die Abfahrten weniger gefährlich. Im Langlaufzentrum wurde ein Teichfür die Beschneiung angelegt und ein Funktionsgebäude mit Athletenbereich,Umkleide-, Wachs- und Lagerräumen gebaut. Hinzu kam außerdem eine neueTrainingskalthalle. Während die beiden Sportstätten für die Profis gedacht sind,wurden auch die anderen Sportler beachtet: In einem Streckenabschnitt derProfi-Loipen wurde ein Tunnel für die Tourismusloipe angelegt.Pressekontakt:Barbara WiesnethStellvertretende Leitung Presse & PRTelefon +49 711 1317-2411barbara.wiesneth@dreso.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134210/4474740OTS: Drees & Sommer SEOriginal-Content von: Drees & Sommer SE, übermittelt durch news aktuell