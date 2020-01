Sportakustik vom Hörexperten international gefragt / Kommunikation beim Profisport auf der Piste

Mainz (ots) - Biathleten wie Erik Lesser, Denise Herrmann, Franziska Hildebrandund Benedikt Doll wissen die Vorteile professioneller Hörlösungen zu schätzen.Christoph Dunkel, Hörakustikmeister aus Wernigerode, ist offizieller Ausrüsterder Deutschen Ski-Nationalmannschaft. Jedes Jahr passt Dunkel den Athleten undihren Trainern individuelle Headset-Varianten für die Strecken- oderSchanzenkommunikation an. Ein klarer Vorteil im Wettkampf.Auch maßgeschneiderte Gehörschutzlösungen sind Teil seiner Leistungen, zumBeispiel beim Wettkampfschießen. "Gerade in der Disziplin Schießen kann ein vomSportler verwendeter Knallschutz die Konzentrationsfähigkeit steigern", weißDunkel. Der Spitzenschallpegel sinkt, die Umgebungsgeräusche, z. B. durch andereSchützen, werden ausgefiltert. Das Einschlagen der Munition ist für den Sportlerjedoch zu hören, auch die Unterhaltung mit den Teamkollegen ist ohne weiteresmöglich. Für den perfekten Sitz wird jeder Lärmschutz individuell angepasst.Christoph Dunkel wird mit seiner Expertise für den Wintersport auchinternational angefragt, so zum Beispiel aus den USA und aus Russland. DerAnlass: Als begeisterter Wintersport-Fan sah er im Fernsehen, dass es mit derKommunikation zwischen Trainer und Sportler nicht klappt - und entwickelte seineHightech-Lösungen mit eigenem Brand.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einer indiziertenSchwerhörigkeit. Schwerhörigkeit zählt zu den zehn häufigsten gesundheitlichenProblemen. Mit über 6.700 Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikernversorgt das Hörakustiker-Handwerk bereits ca. 3,7 Millionen Menschen inDeutschland mit modernsten Hörsystemen. Die Bundesinnung der Hörakustiker (biha)KdöR vertritt die Interessen der Hörakustiker in Deutschland.Die Versorgungsqualität im Bereich von Hörsystemen ist in Deutschland sehr gut,das bestätigt die größte jemals von gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV)durchgeführte Versichertenbefragung zur Hörsystemversorgung in Deutschland. Rund90 Prozent der Versicherten waren "sehr zufrieden" oder "zufrieden" mit derindividuellen Versorgungssituation. Und das unabhängig davon, ob der Versicherteeine mehrkostenfreie Versorgung gewählt oder eine private Zuzahlung geleistethat.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch für diebegleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen und Nachstellungen derHörsystemfunktionen u.v.m. zuständig. Er berät zu Gehörschutz, Tinnitus undallem rund ums Hören.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha), schwoch@biha.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70547/4505490OTS: Bundesinnung der Hörakustiker KdöROriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell