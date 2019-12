Sport von Sky für nen Zehner: Das neue Sport Ticket ab sofort verfügbar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Mit dem Streamingservice Sky Ticket haben Sportfans ab sofortdie Wahl zwischen dem neuen Sport Ticket und dem verbessertenSupersport Ticket- Jetzt neu: Für nur 9,99 Euro im Monat enthält das Sport Ticketalle Live-Übertragungen der Konferenzen der Fußball-Bundesliga,2. Bundesliga und UEFA Champions League, sowie alleLive-Übertragungen der Spiele der Premier League und desDFB-Pokals - Formel 1, Handball, Tennis und Golf ebenfallsinklusive. Jederzeit kündbar- Ab sofort noch besser: Für alle neuen und bestehenden Kunden miteinem Supersport Monatsticket wird ein zweiter paralleler Streamohne Zusatzkosten freigeschaltet13. Dezember 2019 - Exklusiver Live-Sport von Sky einfach online streamen,jederzeit kündbar und zum besten Preis: Sky Ticket lässt die Herzen allerSportfans höherschlagen. Diese können ab sofort zwischen dem neuen Sport Ticketund dem verbesserten Supersport Ticket wählen. Damit wird der Einstieg in dieWelt des besten Live-Sports von Sky noch einfacher.Das ist neuSport von Sky für nen Zehner - so lautet das Motto für das neue Sport Ticket. Eskostet 9,99 Euro pro Monat und bietet Kunden die exklusiven SkyLive-Konferenzübertragungen der Fußball-Bundesliga, der 2. Bundesliga und derUEFA Champions League. Dazu gibt es alle Spiele des DFB-Pokals, alle Spiele derPremier League, alle Formel 1 Sessions, alle Spiele der LIQUY MOLY HandballBundesliga und die deutschen Spiele der VELUX EHF Handball Champions League.Außerdem im Sport Ticket enthalten sind die besten Tennisturniere mit Wimbledon,den Nitto ATP Finals, dem ATP Cup, der ATP Masters 1000er Serie sowieausgewählten ATP 500er und 250er Turnieren, für Golf Fans alle Majors, der RyderCup 2020 und alle Turniere der PGA-Tour und der European Tour.Das wird noch besserFür all diejenigen, die zusätzlich die Sky Einzelspiele der Bundesliga, 2.Bundesliga und der UEFA Champions League live und in voller Länge genießenmöchten, ist das Supersport Ticket genau das Richtige. Kunden können bei Buchungdes Monatstickets künftig zusätzlich einen zweiten parallelen Stream nutzen. DerPreis für das Supersport Monatsticket beträgt 29,99 Euro pro Monat (14,99 Euroim ersten Monat für Neukunden). Darüber hinaus haben alle Kunden dieMöglichkeit, das Supersport Tagesticket für 14,99 Euro zu lösen. Kunden könnenSky Ticket jederzeit monatlich kündigen oder einfach zwischen den verschiedenenTickets up- oder downgraden oder ein Tagesticket buchen.Jacques Raynaud, Executive Vice President Sport & Advertising bei SkyDeutschland: "Das Sportangebot auf Sky Ticket wird ab sofort so attraktiv wienie zuvor. Kein anderer Anbieter bietet für diesen Preis ein monatlich kündbaresStreaming-Produkt mit so hochklassigem Sport-Content an. Einfach los streamen.Ob das Sport Ticket oder das Supersport Ticket als Monats- oder Tagesticket -Fans erhalten nun genau das Sportstreaming Produkt, das sie sich wünschen."Bereits in den ersten Wochen können sich Kunden des neuen Sky Sport Tickets aufviele Sport Highlights freuen, u.a. auf zehn Konferenzen der Bundesliga & 2.Bundesliga, den Boxing Day der Premier League als auch die Festtage in der LIQUYMOLY Handball-Bundesliga, den ATP Cup sowie den Golf Presidents Cup. Alleszusammen für nen Zehner.Über Sky TicketMit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm vonSky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, dieneuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, dieaktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf einem Gerätihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy onlinejederzeit kündbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. 