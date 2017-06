Sport und Networking am Wannsee: news aktuell veranstaltet vierten PR-Golfcup (FOTO)

Hamburg (ots) -Der PR-Golfcup von news aktuell geht in die vierte Runde: Indiesem Jahr richtet die dpa-Tochter das bekannte Branchenevent amWannsee aus. Am 4. September können alle Kommunikationsprofis, diegerne Golf spielen oder es lernen wollen im Golf- und Land-ClubBerlin-Wannsee ihr Talent unter Beweis stellen oder beimSchnupper-Golf erste Einblicke in die beliebte Sportart erhalten.Partner des PR-Golfcups sind der Deutsche Golf Verband (DGV) und dieDeutsche Medien Golf Gesellschaft (DMGG)."Vier Jahre gibt es unseren PR-Golfcup jetzt schon. Das zeigt:Sport und Networking passen perfekt zusammen. Unsere diesjährigeLocation - der Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee - ist ein Traum:typisch brandenburgische Waldlandschaft, leichte Hügel undabwechslungsreich angelegte Spielbahnen. Das lässt jedes Golferherzhöher schlagen", freut sich news aktuell Geschäftsführer FrankStadthoewer, Ideengeber und Initiator des Events. "In so einerUmgebung - weit weg vom Schreibtisch - kann man ganz entspannt neueKontakte knüpfen und alte Bekanntschaften pflegen. Und nebenbei nochsein Handicap verbessern."Der 1895 gegründete Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V. gehörtzu den größten und bekanntesten Golfclubs in Deutschland. Auf der27-Loch-Golfanlage können erfahrene Spieler ihr Handicap verbessern.Neulinge probieren beim Schnupperkurs erste Abschläge und Putts aus.Am Abend lädt news aktuell zu einem gemeinsamen Dinner und zurPreisverleihung in das Restaurant "Hellmanns" ein.Datum: Freitag, 4. September 2017Ort: Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee e.V.Programm:10:00 Uhr: Frühstück und Begrüßung12:00 Uhr: Kanonenstart für die Turnierspieler und Start für dieSchnupper-GolferAb 17:30 Uhr: Get-Together18:30 Uhr: Abendessen und SiegerehrungTeilnahmegebühr:PR-Golfcup: 149,- Euro pro SpielerSchnupper-Golf: 79,- Euro pro SpielerAnmeldung für den PR-Golfcup 2017 unter www.pr-golfcup.de. DieTeilnehmerzahl ist begrenzt.Alle Informationen zum Turnier: www.pr-golfcup.dePartner des PR-Golfcups:Deutscher Golf Verband (DGV) www.golf.deDeutsche Medien Golf Gesellschaft e.V. (DMGG)https://mediengolfer.dePressekontakt:Fragen zur Veranstaltung und Teilnahme:Flora HolderMarketing ManagerinTelefon: +49 69 2716-34381Mobil: +49 163 5492079holder@newsaktuell.dehttp://about.me/floraholderPressekontakt:Jens PetersenLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: 040/4113 - 32843http://twitter.com/jenspetersenpetersen@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell