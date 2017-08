Sport tut gut - auch bei Crohn oder Colitis? (FOTO)

--------------------------------------------------------------Mehr erfahrenhttp://ots.de/Z7bBe--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -In der schubfreien Zeit einer chronisch-entzündlichenDarmerkrankung (CED), Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, ist Sportbei den Betroffenen auf viele Arten denkbar: Entspannt als Yoga,ambitioniert im Kraftraum oder sogar leistungsorientiert imProfibereich. Natürlich sollten Menschen mit einer CED dabei immerdie individuellen Besonderheiten der jeweiligen Erkrankungsphaseberücksichtigen. Das heißt, auch zu akzeptieren, wenn der Körperetwas Ruhe braucht. Doch bereits leichte Bewegung kann dem Körperhelfen, mit der Erkrankung und den auftretenden Schmerzen besserumzugehen. Was bei Sport bei Crohn und Colitis zu beachten ist undwelche Sportarten empfehlenswert sind, finden Interessierte aufwww.ced-trotzdem-ich.de.Bei sportlicher Betätigung mit einer chronisch-entzündlichenDarmerkrankung ist es wichtig, den Körper zunächst moderat zubelasten, um positive Effekte auf das Abwehrsystem - ganz besondersdas der Darmschleimhaut - zu erreichen. Der Körper bildet dadurchmehr Abwehrzellen, die Infektanfälligkeit sinkt und Entzündungenwerden gehemmt. Optimieren lassen sich diese Ergebnisse, wenn Dauerund Intensität der Belastung langsam gesteigert werden, am besten inKombination mit einem individuellen Trainings- und Ernährungsplan. ImSpitzensport werden diese Maßnahmen noch ergänzt durch eineLeistungsdiagnostik zur Trainingssteuerung.Insgesamt verbessert Sport die Schlafqualität sowie dieVerdauungsfunktion und hilft den Betroffenen so, ihren Morbus Crohnoder ihre Colitis ulcerosa besser zu bewältigen. Bei mehr als dreiStunden Sport pro Woche hat er sogar eine zu Schmerzmittelnvergleichbare Wirkung. Zwischen den sportlichen Phasen sollte derGrundsatz der klugen Regeneration gelten. Das bedeutet, dem Körperund sich ausreichend Auszeiten zu gönnen, um neue Kraft zu schöpfen.Auf der Website www.ced-trotzdem-ich.de zeigt auch der SportmedizinerDr. Roland Eisele (Blaubeuren) in einem Online-Seminar, welcheFaktoren bei Sport mit einer CED zu beachten sind, was sich im Körperdabei abspielt und welche Sportarten gut mit der Erkrankung vereinbarsind. Außerdem geben die Profihandballer des THW Kiel in einigenkurzen Videos Motivations- und Trainigstipps. Durch ihre persönlichenGeschichten und ihre Art, mit Rüchschlägen umzugehen, möchten sieMenschen mit chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Mut machen,sich nach einem Schub wieder zurück in den Alltag zu kämpfen.Pressekontakt:Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KGClaudia WagnerJägerstr. 2710117 BerlinTel. +49 30 20 62 77 150E-Mail: pr@takeda.comOriginal-Content von: Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell