Sport treiben trotz chronischer Schmerzen (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Auch bei chronischen Schmerzen kann regelmäßiger Sportwohltuend wirken. "Bewegung öffnet die körpereigene Schmerzapotheke", betont KayBartrow, Physiotherapeut in Balingen, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Denn ist der Körper aktiv, kann er selbst Opiate herstellen. Natürlich wirdniemand seine durch Arthrose, Rheuma oder diabetische Nervenschäden bedingtenBeschwerden durch etwas Bewegung einfach los. Trotzdem lohnt es sichlangfristig, wieder in die Gänge zu kommen. Denn Bewegung sorgt auch dafür, dasswir uns wieder besser wahrnehmen, stärker werden, uns mehr zutrauen.Mit kleinen Zielen anfangenGerade Menschen, die ihren Körper lange nicht gefordert haben, fürchten oft, ihrLeiden durch Bewegung zu verschlimmern. Doch fast immer lassen sich in Absprachemit dem Arzt Bewegungsformen finden, die guttun. Laut dem Münchner OrthopädenDr. Martin Marianowicz sollte jeder auch berücksichtigen, was zu ihm passt: "Fürden einen ist es Joggen, für den anderen Radfahren oder ein Spaziergang. BeiGelenkbeschwerden ist Bewegung ohne Belastung ideal, also etwa Aqua-Gymnastik."Der Experte rät außerdem, mit kleinen, erreichbaren Zielen anzufangen, zumBeispiel zehn Minuten zu Fuß zu gehen oder die Treppen bis zur Wohnungstürhochzusteigen.Training kontinuierlich steigernNach einer längeren Sportpause ist eine ärztliche Untersuchung nötig, um diekörperliche Belastbarkeit zu klären. An seine Leistungsgrenzen sollte man nichtsofort gehen. Aber man sollte seinen Körper fordern, indem man das Traininggezielt, langsam und kontinuierlich steigert. Denn nur so wird man kräftiger,beweglicher und widerstandsfähiger gegen körperliche Beschwerden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 2/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.