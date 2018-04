Sport & Marke: der Sponsoring-Gipfel im Sportbusiness - BILD

Österreichs größter Sportbusiness-Kongress geht am 7. Mai inWien über die Bühne. Digitalisierung, Innovationen und neueSportarten stehen am Programm.Wien (ots) - "Sport & Marke" vereint Österreichs Sportbusiness undist mit über 300 Teilnehmern der Pflichttermin fürEntscheidungsträger aus Clubs, Ligen & Verbänden, Sponsoren,Vermarktungs- & Eventagenturen sowie Medien.Zu den Themen Digitalisierung, Sportrechte, Innovationen,Aktivierung und eSport werden eine Reihe von namhaften ExpertenVorträge halten. Einen der Schwerpunkte bildet die ÖFB-Strategie.Österreich erhält bekanntlich zur Saison 2018/19 ein neues Format fürdie Fußball-Bundesliga. Mit Sky Österreich hat die Liga wieder einenstarken Partner. Reicht die Exklusivität des Pay-TV-Anbieters, um dieZuschauer zu überzeugen? Flexible Angebote von internationalenSportligen stehen in direkter Konkurrenz. Neue Sportarten wie dieFormel E, Drohnenligen oder eSport drängen in den Markt undkonkurrieren um die Fan-Aufmerksamkeit. Bei Sport & Marke wirdChristian Ebenbauer das neue Konzept der ÖsterreichischenFußball-Bundesliga vorstellen. Ebenfalls im Gespräch: Georg Pangl,Generalsekretär EPFL European Professional Football Leagues und LeoWindtner, Präsident ÖFB Österreichischer Fußball-Bund, uvm.Österreichs Sport im "Digital-Boom"Nationalrats-Abgeordnete Therese Niss arbeitet am Konzept zurDigitalisierung Österreichs. Gelingt die Digitaloffensive auch imSport? Bereits heute nutzt Laola1 Chatbots und Podcasts zurEmotionalisierung der eigenen Plattform. Beim Hahnenkamm-Rennen inKitzbühel werden gezielt Influencer eingeladen, um zusätzlichenContent und Emotionen rund um das Skirennen zu kreieren. Und dereSport-Hype hat Österreich längst erreicht. Es gibt bereits mehr als100.000 registrierte eSportler. Das Unternehmen paysafecard bautbereits seit Jahren Partnerschaften im eSport auf. Wie aktiviert dieMarke ihr eSport-Engagement?Den Abschluss des Kongresses bildet auch heuer wieder die "DocLXSports Night". Infos unter: [www.sport-marke.at](http://www.sport-marke.at)SPORT & MARKE: der Sponsoring-Gipfel im SportbusinessSPORT & MARKE in Wien vereint Österreichs Sportbusiness und ist mitüber 300 Teilnehmern der Pflichttermin für Entscheidungsträger ausClubs, Ligen & Verbänden, Sponsoren, Vermarktungs- & Eventagenturensowie Medien. Gewinnen Sie in verschiedenen Fachforen mitpraxisnahen Best-Cases neue Einblicke in aktuelle Branchentrends.Freuen Sie sich auf spannende Expertenrunden und Vorträge vonprominenten Größen aus Sport und Wirtschaft und knüpfen Sie beimanschließenden Get-together neue Geschäftskontakte in ÖsterreichsSportbusiness.Datum: 7.5.2018Ort: Hilton Vienna DanubeHandelskai 269, 1020 WienUrl: http://www.sport-marke.atBild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:ESB Marketing NetzwerkFabian Weber+41 (0) 71 223 78 82http://www.esb-online.comwww.sport-marke.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30581/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuell