SportScheck und Karstadt Sports mit neuer Führung / Thomas Wanke neuer CEO

Essen/Unterhaching (ots) - Nach der Übernahme von SportScheck durch SIGNA Retailwird Thomas Wanke neuer CEO von Karstadt Sports und SportScheck mitzusammengerechnet 52 Sportfilialen und einem leistungsfähigen SportOnline-Geschäft.Zuletzt verantwortete Thomas Wanke den Vertrieb von GALERIA Karstadt Kaufhof undwar maßgeblich an der Zusammenführung von rund 180 Warenhäusern beteiligt."Sport ist ein Wachstumsfeld, das wir künftig mit der gemeinsamen Kraft vonKarstadt Sports und SportScheck stationär, online und omnichannel aus einergestärkten Marktposition heraus bearbeiten", sagt Dr. Stephan Fanderl, CEO vonGALERIA Karstadt Kaufhof und Geschäftsführer von SIGNA Retail. "Thomas Wankekennt nicht nur das Sportgeschäft aus seiner Zeit als CEO von Karstadt Sportssehr gut, sondern hat darüber hinaus die erfolgreiche Sanierung von Karstadtmitverantwortet und zuletzt in seinem Verantwortungsbereich wesentlichen Anteilam Merger von Kaufhof und Karstadt gehabt. Gemeinsam mit den beiden Teams wirder eine neue, starke Positionierung der beiden Unternehmen als führenderSportartikel-Vollsortimenter vornehmen.""Für mich ist die Zusammenführung von Karstadt Sports und SportScheck eineHerzensangelegenheit", sagt Thomas Wanke. "Ich freue mich auf die zukünftigeZusammenarbeit mit dem mir bereits vertrauten Karstadt Sports Team sowie demTeam von SportScheck, das durch seine bisher geleistete Arbeit eine derbekanntesten Sportmarken etabliert hat. Gemeinsam werden wir besonders unsereStärken in den Bereichen Outdoor, Running, Fitness, Teamsport sowie beimOnlinemarktplatz- und Omnichannelgeschäft, bei der qualifizierten Beratung inunseren Filialen und in der Vermarktung hochattraktiver Marken- und Eigenmarkenausbauen."Das Führungsteam von SportScheck wird ergänzt durch Lars Schöneweiß, der wiebisher Chief Finance Officer (CFO) bleibt, Christine Wurm, bislangBereichsleiterin eCommerce, die Chief Digital Officer (CDO) wird, Anna Rusche,die weiterhin den Einkauf leitet und Dr. Robert Polland, der als ChiefRestructuring Officer (CRO) die Neuaufstellung des Unternehmens verantwortenwird. Stefan Weiß, Chief Sales Officer bei Karstadt Sports, wird zudem alsBereichsleiter Handel stationär die Verantwortung für den Vertrieb beiSportScheck übernehmen. Weiß war bereits von 2009 bis 2016 bei SportScheck,zuletzt ebenfalls als Bereichsleiter Vertrieb stationär.Thomas Wanke übernimmt darüber hinaus die CEO-Rolle im Managementteam vonKarstadt Sports mit Finanzchef Dr. Christian Marzinzik und dem bisherigen CEOJens Dunkel, der den Einkauf führen wird. Stefan Weiß wird weiterhin für denVertrieb bei Karstadt Sports zuständig sein.Pressekontakt:Unternehmenskommunikationpresse@karstadt.de02017272030Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16971/4539975OTS: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbHOriginal-Content von: GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH, übermittelt durch news aktuell