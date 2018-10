SportBusiness lanciert revolutionäre Produktpalette unter neuer Marke

Mailand (ots/PRNewswire) -SportBusiness, einer der weltweit führenden Anbieter von Daten undAnalysen für Unternehmen, die im Sportbereich arbeiten, hatbedeutende Upgrades seiner Produkte veröffentlicht, die unter einerneuen Markenidentität enthüllt wurden, wie heute bekannt gegebenwurde.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/771636/Ben_Speight_SportBusiness.jpgAuf der Grundlage einer größeren Datenmenge als je zuvor wurdendie Produkte von SportBusiness nun stark verbessert, umreichhaltigere und wirtschaftsrelevante Einblicke zu bieten, dieOrganisationen im Sport helfen werden, besser informierteEntscheidungen zu treffen. Der Tagesnachrichtendienst wird von dreiauf vier E-Mail-Newsletter erhöht und die Abonnenten werden nochaktuellere Informationen zu Entwicklungen in ihrer Branche erhalten.Die Produkte werden auf einer neu benannten, benutzerorientiertenWebsite präsentiert.Die Produktsuite im neuen Look umfasst branchenführende Featuresund benutzerfreundliche Funktionen. Diese basieren auf umfangreichenRecherchen, die gemeinsam mit Kunden durchgeführt wurden.SportBusiness Sponsorship ersetzt den Sports Sponsorship Insider.Darin enthalten sind Sponsoring-Daten für 2.500 Immobilien und eswird ein neues Entscheider-Verzeichnis vorgestellt, das Zugriff aufüber 10.000 Kontaktpersonen bietet. Präsentiert in einer brandneuen,intuitiven Plattform und mit Sponsoring-Aktivierungsanalyse zeigtSportBusiness Sponsoring Rechteinhabern, wie sie aus Partnerschaftenmehr Wert gewinnen können.SportBusiness Media wird vom branchenführendenTV-Sports-Markets-Team geleitet. Das Upgrade bietet nun eineumfassende Analyse und internationale Berichterstattung zu über11.500 Rechtshandelsabkommen über alle Spitzensportarten hinweg. Dieneue Plattform ist noch einfacher zu bedienen und damit daszuverlässigste Datenprodukt für Medienrechte auf dem Markt.SportBusiness Professional ist das neue Abo-Paket, dasSportBusiness International ersetzt. Abonnenten erhalten Zugang zuausführlichen Fallstudien und Berichten, die ein Licht auf die bestenGeschäftsstrategien ihrer Klasse werfen. Die besten Inhalte aus derGeschäftswelt werden in einer Zeitschrift mit neuem Look kuratiert,der SportBusiness Review.Zudem hat SportBusiness Consulting ein neues dediziertes Teamerhalten, das proprietäre kommerzielle Daten nutzt, ummaßgeschneiderte Projekte an Top-Entscheider zu liefern."Während sich die Bedürfnisse unserer Kunden verändern, wandeltsich auch SportBusiness, um diese zu erfüllen", sagte Ben Speight,CEO von SportBusiness."Wir nehmen die Rückmeldungen unserer Kunden ernst und haben indie Entwicklung neuer Produkte investiert, um ihnen die Daten,Analysen und Erkenntnisse zu geben, die sie brauchen, um profitablereEntscheidungen zu treffen. Diese aufregenden, hochmodernen Featureswerden unter einer neuen Marke enthüllt, die sich nahtlos über alleunsere Produkte und Plattformen ziehen wird. SportBusiness befindetsich auf einer spannenden Reise und ich freue mich darauf, in naherZukunft weitere Entwicklungen mit Ihnen zu teilen."Als weiteres Indiz für das Engagement der Aktionäre des Konzernsfür die Entwicklung von SportBusiness und seine Wachstumsstrategieund nach der Einrichtung des SportBusiness-Büros in Miami Anfang 2018und der Ausrichtung eines sehr erfolgreichen erstmaligenSportBusiness-Gipfels im September wurde Marco Auletta vom Vorstandder Sport Business Acquisition Limited zum Vorstandsvorsitzendenernannt.Pressekontakt:Tracey SmithSportBusinessTel. +44(0)2072-654156Lara Cecere+39-02-30304431ufficio.stampa@lapresse.itOriginal-Content von: SportBusiness, übermittelt durch news aktuell