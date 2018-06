"Spooks - Verräter in den eigenen Reihen" im Montagskino des ZDF / Mit Kit Harington und Peter Firth (FOTO)

Mainz (ots) -Im Thriller "Spooks - Verräter in den eigenen Reihen" sind PeterFirth ("Pearl Habor", "Die Tore der Welt") und Kit Harington ("Gameof Thrones") als Geheimagenten einem Verräter innerhalb desbritischen Geheimdienstes MI5 auf der Spur. Das ZDF zeigt den Film amMontag, 4. Juni 2018, 22.15 Uhr, als Free-TV-Premiere. Der Thrillerbasiert auf der britischen TV-Serie "Spooks - im Visier des MI5", inder Peter Firth bereits Harry Pearce, den Leiter einerAnti-Terror-Einheit, spielte. Regisseur Bharat Nalluri hatte auchsechs Episoden der Serie inszeniert. In weiteren Rollen sind JenniferEhle, Elyes Gabel, Tim McInnerny und andere zu sehen.Harry Pearce (Peter Firth) leitet die Anti-Terror-Einheit des MI5und ist verantwortlich für den Transport des Terroristen Adem Qasim(Elyes Gabel). Bei einem Angriff auf den Konvoi gelingt Qasim dieFlucht. Der MI5 und Leiter Harry Pearce stehen unter massivemöffentlichem Druck. Harry ist davon überzeugt, dass es einen Verräterin den eigenen Reihen gibt, der dem Secret Service systematischschaden will. Er beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln, undtäuscht seinen Selbstmord vor. Doch beim MI5 glaubt niemand so rechtan Harrys Selbstmord. Der ehemalige Agent Will Holloway (KitHarington) wird vom MI5 beauftragt, Harry ausfindig zu machen, dennWill und Harry standen sich einmal sehr nah. Doch auch Harry suchtaus eigenem Antrieb den Kontakt zu Will, und beide treffen sich, ohnedass der Geheimdienst davon erfährt. Will gerät zwischen alleFronten. Während Qasim sich auf einen Terror-Angriff mitten in Londonvorbereitet, muss sich Will für eine Seite entscheiden.https://zdf.de/filme/montagskinohttps://instagram.com/ZDFmediathek/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/spooksPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell