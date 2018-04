Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Chef Carsten Spohr will die Digitalisierung der Fluggesellschaft in den nächsten Jahren massiv vorantreiben. Die Lufthansa sei auf dem Weg, "ein digitaler Reisebegleiter" zu werden, sagte Spohr dem Nachrichtenmagazin Focus. "Wir wollen, zusammen mit Partnern, die gesamte Reise digital anbieten. Von der Buchung bis zu dem Zeitpunkt, wenn Sie wieder zuhause ankommen und Ihr Kühlschrank schon mit dem gefüllt ist, was Sie an Bord bestellt haben. Es geht um einen Rund-um-Service."

Dazu gehöre auch die flächendeckende Ausrüstung der Lufthansa-Flotte mit Internet, die in diesem Jahr abgeschlossen werden soll. "Unsere Gäste können dann auch auf kürzeren Flügen, wie auf der Langstrecke schon seit vielen Jahren, online gehen", sagte Spohr. Der Lufthansa-Chef bekräftigte, das Unternehmen werde in diesem Jahr "gut 8.000 neue Mitarbeiter einstellen", darunter seien "natürlich auch IT- und Digital-Experten". Durch die überdurchschnittlich hohe Mitarbeiterzufriedenheit bei Lufthansa haben wir nur eine extrem geringe Fluktuation. Das Unternehmen werde daher auch künftig Abfindungsprogramme anbieten, "um zusätzliche Qualifikationen vermehrt an Bord holen zu können".

Foto: über dts Nachrichtenagentur