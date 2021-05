Splunk-Aktie: Das Unternehmen ist entlarvt!

Weitere Suchergebnisse zu "Splunk":

Splunk, ein interessantes Unternehmen im Suchsektor, hat in letzter Zeit mit ernsthaftem Gegenwind zu kämpfen. Noch vor 12 Monaten lagen die Aktien bei $158, doch jetzt notieren sie um die niedrigen $110 und fallen steil ab. In der Tat ist der Abwärtstrend von SPLK mehr als besorgniserregend. Ist dies nur eine kurzfristige Erscheinung oder ein Anzeichen für ernsthafte Probleme in der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



