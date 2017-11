Splitterfasernackt demonstrieren heute Aktivisten vor Breuninger und starten damit eine bundesweite Anti-Pelz-Kampagne gegen das Warenhaus - bereits morgen findet die nächste Aktion in Stuttgart statt

Stuttgart (ots) -Heute haben 5 Aktivisten des Deutschen Tierschutzbüros komplettnackt in der Stuttgarter Innenstadt vor Breuninger demonstriert, umdamit darauf aufmerksam zu machen, dass das Warenhaus noch immerEchtpelz im Sortiment führt. "Breuninger ist damit eines der letztenKaufhäuser, das mit dem Quälen und Töten von Pelztieren Profitemacht", kritisiert Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des DeutschenTierschutzbüros e.V.Die Aktivisten riefen bei der 30-minütigen Aktion: "Lieber Nacktals mit Pelz" und "Breuninger, werde pelzfrei". Mit derungewöhnlichen Aktion läutete das Deutsche Tierschutzbüro seinebundesweite Kampagne mit dem Titel "Breuninger - Leid und Tod imAngebot" ein. "Die Aktion kam bei den Passanten sehr gut an, vieleMenschen zeigten sich allerdings empört darüber, dass Breuninger nochimmer Echtpelz anbietet", so Peifer.Die Recherchen der Tierrechtler in verschiedenenBreuninger-Filialen haben ergeben, dass die Pelzprodukte zum Teilnicht transparent und falsch gekennzeichnet werden. "Offenbar willman Kunden bewusst falsch oder gar nicht über die Herkunft der Pelzeinformieren, das ist aus meiner Sicht Verbrauchertäuschung", soPeifer. Den Tierrechtlern geht es aber um mehr und sie haben einklares Ziel: Breuninger soll pelzfrei werden. Viele andere Modekettenund Labels wie Armani, Charles Vögele, Esprit, Gerry Weber, HugoBoss, Jack Wolfskin, Marc O´Polo, S. Oliver und Zara verzichtenbereits seit Jahren auf Pelz in ihren Kollektionen und das auch ausgutem Grund. "Die Verwendung von Echtpelz ist ethisch und moralischnicht zu rechtfertigen. Füchse, Nerze und Marderhunde werden in engenKäfigen gehalten und nach nur wenigen Monaten vergast oder mit einemSchlag auf den Kopf getötet. Viele leben noch, wenn ihnen das Fellabgezogen wird", so Peifer, der viele Pelzfarmen bereits selbstgesehen hat. Bereits für morgen kündigt das Deutsche Tierschutzbürodie nächste Aktion gegen Breuninger an. Es wird eine Modenschau derbesonderen Art direkt vor dem Stammhaus in der Stuttgarter Innenstadtdurchgeführt. Auch für die nächsten Wochen sind Aktionen geplant."Wir werden so lange vor Breuninger demonstrieren, bis Breuningerpelzfrei ist", so Peifer abschließend.Weitere Protest-Aktionen (immer in unmittelbarer Nähe desBreuninger-Eingangs):Stuttgart, 18.11.2017, Pressetermin 11:30 UhrKarlsruhe, 20.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrFreiburg, 21.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrReutlingen, 23.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrSulzbach/Taunus, 27.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrDüsseldorf, 28.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrErfurt, 29.11.2017, Pressetermin 12:00 UhrWeitere Informationen zu den Aktionen und eine Akkreditierungbekommen Sie überDeutsches Tierschutzbüro e.V.Jan PeiferMobil: 0171-4841004Mail: presse@tierschutzbuero.dePressekontakt:Jan PeiferVorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.Mobil: 0171-4841004Jan.Peifer@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell