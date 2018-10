Splendid Drinks stärkt ihr Geschäft im Osten

Luxemburg/Berlin (ots) - Rückwirkend zum 01.01.2018 hat dieGetränke Pfeifer Holding GmbH, die zu 51% zur Splendid Drinks G+L OstGmbH & Co. KG gehört, 100% der HB Getränke-Fachhandel Dahlener HeideGmbH in Oschatz erworben. Der Getränkelogistiker, der 1990 gegründetwurde, beliefert Kunden aus Handel und Gastronomie im GroßraumLeipzig, Dresden und Chemnitz. "Für den HB Getränke-Fachhandel istdas Splendid Drinks Netzwerk der ideale Partner, um das Geschäftkonsequent auszubauen", freut sich Mario Recknagel, der auchweiterhin Geschäftsführer der HB Getränke-Fachhandel Dahlener HeideGmbH bleibt.Weiterhin wird die Splendid Drinks G+L Ost die im Juli erworbeneGELOS Getränke Logistik & Gastronomie Service GmbH & Co. KG zu 100%in die Getränke Pfeifer Holding GmbH einbringen. "Damit sind wir inder Lage, die Vertriebsgebiete und unsere Logistik im Osten so zuorganisieren, dass wir den größten möglichen Nutzen daraus ziehenkönnen. Diese Maßnahmen stärken uns als Gruppe", so Udo Pfeifer,Geschäftsführer der Getränke Pfeifer Holding GmbH und Nicole Rezgui,Geschäftsführerin der Splendid Drinks G+L Ost GmbH & Co. KG.Über Splendid DrinksDie Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihrenSitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche:international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereichalkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, inDeutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlernund -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. ZumLeistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment anGetränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren fürGastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werdenverschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.Pressekontakt:Splendid Drinks AGSibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell