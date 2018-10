Splendid Drinks Deutschland GmbH ändert Firmennamen

Luxembourg/Berlin (ots) - Die Splendid Drinks Deutschland GmbHfirmiert ab sofort unter dem neuen Firmennamen Splendid Drinks G+LNord GmbH. Mit der Umbenennung in Splendid Drinks G+L Nord trägt dieSplendid Drinks Group der regionalen Aufteilung ihres Netzwerkes inDeutschland Rechnung. Für Kunden und Geschäftspartner ändert sichdurch die Umbenennung nichts.Über Splendid DrinksDie Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihrenSitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche:international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereichalkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, inDeutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlernund -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. ZumLeistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment anGetränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren fürGastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werdenverschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten.Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.Pressekontakt:Splendid Drinks AGSibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352/28 26 16-0press@splendid-drinks.comOriginal-Content von: Splendid Drinks AG, übermittelt durch news aktuell