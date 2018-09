Spitzenwert beim gesellschaftlichen Engagement: Mit 145 Millionen Euro setzt sich die genossenschaftliche FinanzGruppe für gemeinnützige Zwecke ein (FOTO)

Berlin (ots) -Das gesellschaftliche Engagement der genossenschaftlichenFinanzGruppe der Volksbanken und Raiffeisenbanken war im vergangenenJahr so groß wie nie zuvor. Insgesamt 145 Millionen Euro ließen dieKreditgenossenschaften und ihre Spezialinstitute im Jahr 2017 denMenschen in Deutschland an finanziellen Zuwendungen zukommen. Das istein neuer Höchstwert. 106 Millionen Euro wurden durch Volksbanken,Raiffeisenbanken und andere Genossenschaftsbanken gespendet. 30Millionen Euro kamen durch Sponsoring den Menschen vor Ort zugute, 9Millionen Euro durch Stiftungserträge. Insbesondere Kindern undJugendlichen kommt das Engagement der genossenschaftlichenFinanzGruppe zugute. Das Engagement in Stiftungen überschritt zumersten Mal die 300-Millionen-Marke und erreichte mit 301 MillionenEuro eine neue Größendimension. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 lag dasGesamtvolumen hier noch bei rund 140 Millionen Euro.Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken(BVR) erhebt die Engagementzahlen der FinanzGruppe jährlich gemeinsammit der Stiftung Aktive Bürgerschaft in einer Umfrage. "Wir dürfennicht alles dem Staat und damit dem Steuerzahler aufbürden.Unternehmen, Verbände, jeder Einzelne sollte sich auch persönlichverpflichtet fühlen, unser Land über soziale Dienste und finanziellesEngagement zu unterstützen. Das legitime Gewinnstreben vonUnternehmen und auch von Banken ist kein Selbstzweck, sondern sollteimmer verbunden sein mit sozialer Verantwortung - nicht gesetzlichverordnet, sondern als Teil eines selbstverständlichen Engagements.Ganz konkret muss diese Hilfe den Menschen zugutekommen. Somitbelegen die Engagementzahlen 2017 eindrucksvoll die besonderengenossenschaftlichen Werte, denen wir uns verpflichtet fühlen",kommentiert Marija Kolak, Präsidentin des BVR.Reportagen: Kreativität im FokusDer jährlich erscheinende Bericht über das gesellschaftlicheEngagement der genossenschaftlichen FinanzGruppe fasst sämtlichesoziale und gemeinnützige Aktivitäten zusammen und liefertvielfältige Eindrücke, wie sich die Volksbanken und Raiffeisenbankenfür die Menschen ihrer jeweiligen Region einsetzen. Der Schwerpunktdes Engagementberichts 2017 liegt auf Projekten zur Förderung vonKreativität. Das Spektrum reicht von der Etablierung hauseigenerTheaterperformances über außergewöhnliche Waldexkursionen bis hin zuAusstellungen von Werken namhafter Künstler. Auch den InternationalenJugendwettbewerb "jugend creativ", den Genossenschaftsbanken inDeutschland, Finnland, Frankreich, Italien (Südtirol), Luxemburg,Österreich und der Schweiz jährlich ausloben, stellt der Berichtnäher vor. Heute zählt "jugend creativ" mit international über700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr - deutschlandweit sind esjährlich mehr als 500.000 Beiträge - zu den größtenJugendwettbewerben der Welt.Zum aktuellen Bericht mit dem Titel "Impulse für morgen" geht esunter: www.bvr.de > Publikationen > Gesellschaftliches Engagement.Einzelne Print-Versionen können als Presse-Exemplar per Mail anpresse@bvr.de angefordert werden. Der Bericht steht auch in der überAppStore und GooglePlay kostenlos erhältlichen App "BVRJahresberichte" zur Verfügung.Pressegrafiken zum Bericht sind unter www.bvr.de > Presse >Bilddatenbank > Engagement abrufbar.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin Melanie Schmergal, Telefon: (030) 20 21-13 00,presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell