Unterföhring (ots) - Deutschland rätselt. 57,3 Prozent der User sind sich in der App zur ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" sicher: Lena Meyer-Landrut steckt hinter der Maske der Fledermaus. Wenn es um das Faultier geht, setzen 51,2 Prozent auf den Comedian Faisal Kawusi. 10,1 Prozent der Zuschauer vermuten Stefan Raab als Faultier. Wer sonst sollte "Mr. Boombastic" so stimmsicher rappen? Im "The Masked Singer"-Rate-Team hingegen tippen Ruth Moschner auf Faisal Kawusi und Rea Garvey auf Sasha.Wer steckt in der Göttin, der Fledermaus, dem Chamäleon, dem Wuschel, der Kakerlake, dem Roboter, dem Hasen und dem Drachen? In der zweiten Live-Show von "The Masked Singer" am Dienstag, 17. März 2020 dürfen sich die Fans ab 20:15 Uhr auf ProSieben auf neue Indizien und neue Performances freuen. Nachdem in der ersten Ausgabe Stefanie Heinzmann aus der Dalmatiner-Maske schlüpfte, gibt es in der zweiten Ausgabe der Show eine neue Enttarnung. Elton unterstützt als Gast Ruth Moschner und Rea Garvey im Rate-Team.Das größte TV-Rätsel ist entfacht und ganz Deutschland rät vor den Bildschirmen, über die ProSieben-App und online unter www.themaskedsinger.de begeistert mit. Tanzt Dieter Hallervorden als Chamäleon über die Bühne oder ist es Martin Semmelrogge? Geben sich Franziska Knuppe oder Martina Hill als verträumter Hase und Nelson Müller oder Jamie Oliver als geschäftstüchtige Kakerlake? Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Live-Show, produziert wird "The Masked Singer" von EndemolShine Germany.TV-Rätsel für ALLE: ProSieben bietet zu allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" Audiodeskription (Bildbeschreibung) via App und Live-Untertitel (Videotext Seite 149) für Blinde, Sehbehinderte und Hörgeschädigte an. Informationen und Links gibt es auf der Internetseite: www.prosieben.de/AD."The Masked Singer" immer dienstags, 20:15 Uhr, LIVE auf ProSieben und auf Joyn.Fotos aus der Show sowie weitere Infos gibt es unter http://presse.prosieben.de/themaskedsinger und www.themaskedsinger.deFolge verpasst? Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe immer direkt einen Tag nach der Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer, Petra Dandl Tel. +49 89 9507-1158, -1169 Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktion Jürgen Morgenroth Tel. +49 89 9507-1129 Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4548118 OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell