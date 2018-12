Spitzenverband BIV-OT begrüßt Verbot von Hilfsmittel-Ausschreibungen

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Der Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik(BIV-OT) begrüßt ausdrücklich das Vorhaben vonBundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), künftig die Ausschreibungvon Hilfsmitteln durch die Krankenkassen zu verbieten. Diewohnortnahe und qualitätsvolle Versorgung mit medizinischenHilfsmitteln vom Rollstuhl bis zur Prothese, stellt einen derGrundpfeiler des im Frühjahr 2017 in Kraft getretenen Heil- undHilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) dar. Speziell bei Produkten mithohem Dienstleistungsanteil sollte nach dem Willen des GesetzgebersVerhandlungsverträge zwischen gesetzlichen Krankenkassen undLeistungserbringern das Mittel der Wahl sein.Der Gesetzgeber hatte die Regularien für Ausschreibungen mit demHHVG zuletzt verschärft. Jedoch fuhren einige Krankenkassen insensiblen Versorgungsbereichen mit Ausschreibungen undOpen-House-Modellen fort. Dagegen positionierte sich der BIV-OT frühund eindeutig, und erhielt Unterstützung durch dasBundesversicherungsamt (BVA) und die Wissenschaftlichen Dienste desDeutschen Bundestages."Es kann nicht sein, dass Krankenkassen nach wie vor unter demCredo "Verhandelt wird nicht!" einfach so weitermachen, als habe esdie Initiative des Gesetzgebers mit dem HHVG nie gegeben. Die mit demHHVG verbundene Qualitätsoffensive wurde durch einige Krankenkassenausgebremst, der Wille des Gesetzgebers dabei missachtet. Daherbegrüßen wir es ausdrücklich, dass das Gesundheitsministerium nunhandelt und auf die Umsetzung des Gesetzes besteht. Ohne diesesHandeln würde sich der ruinöse Preiskampf auf dem Rücken derPatienten weiter verstärken und birgt die Gefahr, dass die gesamtedeutsche Gesetzgebung im Gesundheitswesen infrage gestellt wird. Esgeht kein Weg mehr an einem Verbot der Ausschreibung vorbei", soKlaus-Jürgen Lotz, Präsident des BIV-OT.Detailierte Informationen unter:www.biv-ot.org/aktuelles/versorgung_sichern/index_ger.htmlÜber den Bundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikDer Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT) vertrittals Spitzenverband des orthopädietechnischen Handwerks mehr als 2.500Sanitätshäuser und orthopädietechnische Werkstätten mit etwa 40.000Beschäftigten. Jährlich versorgen die angeschlossenen Häuser mehr als20 Millionen Patienten mit Hilfsmitteln. Der BIV-OT vertritt damitbundesweit Leistungserbringer, die dauerhaft den höchstenAnforderungen an eine wohnortnahe und flächendeckendePatientenversorgung entsprechen und als Innovationstreiber imdeutschen Gesundheitsmarkt wirken.Pressekontakt:Kirsten AbelPressesprecherin desBundesinnungsverband für Orthopädie-TechnikReinoldistr. 7 -944135 DortmundTelefon: 01715608125E-Mail: abel@biv-ot.orgOriginal-Content von: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, übermittelt durch news aktuell