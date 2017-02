Unterföhring (ots) - Die Besten der Welt. Der am Freitag gekürtealte und neue Weltmeister in der Nordischen Kombination, JohannesRydzek, Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, Bob-Weltmeister Kevin Kuskeoder Schwimm-Weltmeister Thomas Rupprath: Team "Weltmeister"vereinigt Spitzensportler aus unterschiedlichsten Disziplinen. Siegehen als Favorit in den Kampf um den letzten, fehlenden Titel: denSieg in "Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft".In der zweiten Ausgabe von "Die große ProSieben VölkerballMeisterschaft" kämpfen acht Teams um den Sieg. ProSieben zeigt dieEvent-Show am Samstag, 1. April 2017, um 20:15 Uhr live aus dem GERRYWEBER STADION in Halle (Westfalen). Heiß auf den Sieg ist auch derTitelverteidiger aus 2016: Wird sich das Team "Bachelor" mit PaulJanke, Aurelio Savina, Christian Tews, Sarah Nowak, Alisa Persch undAngelina Heger den Pokal erneut holen?Weltmeister, die "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Moderatoren,Herzensbrecher, Internet-Stars, Dschungel-Bewohner und weitere Starswagen sich auf das Völkerball-Spielfeld. Welches Team überzeugt mitSportgeist, Ballgefühl und Spielwitz und holt sich den Pokal?Die Teams:Team "Weltmeister": u.a. mit Kevin Kuske, Marie Lang, Johannes Rydzekund Thomas RupprathTeam "SAT.1 Frühstücksfernsehen": u.a. mit Marlene Lufen, MatthiasKilling, Daniel Boschmann und Carsten "Zimbo" ZimmermannTeam "Internet": u.a. mit Sophia Thiel, KsFreakWhatElse,KrappiWhatelse und David RüsselTeam "Hardcore": u.a. mit Martin Kesici, "Evil" Jared und MolaAdebisiTeam "Bachelor": u.a. mit Paul Janke, Sarah Nowak, Christian Tews undAlisa PerschTeam "Dschungel": u.a. mit Marc Terenzi, Hanka Rackwitz, FlorianWess, Alexander "Honey" Keen und Gina-Lisa LohfinkTeam "Natürliche Schönheit": u.a. mit Micaela Schäfer, Ingrid Pavic,Cathy Lugner und Arnold WessTeam "Mallorca": u.a. mit Jürgen Milski, Loona, Tim Toupet und CostaCordalis"Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" wird produziert vonConstantin Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.Tickets für die Liveshow gibt es unter:http://www.tickethall.de/voelkerball#tour210, www.gerryweber-world.de(Tel. 05201-8180) und www.eventim.de (Tel. 01806-570070; 0,20EUR/Anruf aus dem Festnetz, inkl. MwSt; max. 0,60 EUR/Anruf aus denMobilfunknetzen, inkl. MwSt).Bilder zum Download stehen unter http://presse.prosieben.debereit."Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft" - am Samstag, 1.April 2017, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentPetra DandlTel. +49 [89] 9507-1169Petra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell