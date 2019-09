Spitzensport in der Primetime / ZDF berichtet live von der Leichtathletik-WM 2019 in Doha (FOTO)

Mainz (ots) -Katars Hauptstadt Doha ist vom 27. September bis 6. OktoberGastgeberin der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2019. Rund 3500Athleten aus mehr als 200 Ländern kämpfen in 49 Wettbewerben um dieMedaillen.Das ZDF berichtet im Wechsel mit dem Ersten umfangreich aus demKhalifa International Stadium von Doha - live, in Zusammenfassungenund online. Wegen der vorwiegend am Abend angesetzten Wettbewerbekönnen die TV-Zuschauer die WM zur besten Sendezeit erleben. Darüberhinaus steht ein Online- und Livestream-Angebot bei zdfsport.de zurVerfügung.Das ZDF steigt am Samstag, 28. September 2019, um 15.05 Uhr in dieWM-Berichterstattung ein. An diesem Tag stehen in der Sportstrecke amNachmittag zudem Übertragungen von der Rad-WM in Yorkshire/Englandsowie eine Zusammenfassung von der Kanu-WM in Le Seu d'Urgell/Spanienauf dem Programm. Von 17.05 Uhr bis 21.45 Uhr richtet sich der Fokuserneut auf die Leichtathletik-WM.Zu den Höhepunkten an den ZDF-Tagen zählen unter anderem die 100mder Männer (Samstag, 28. September 2019), die 3000m Hindernis derFrauen mit Gesa Felicitas Krause (Montag, 30. September 2019), dasHochsprungfinale und die 400m der Männer (Freitag, 4. Oktober 2019).Aus deutscher Sicht dürfte auch das Weitsprungfinale der Frauen mitder Weltjahresbesten Malaika Mihambo und das Speerwerfen der Männer,bei dem Titelverteidiger Johannes Vetter und Olympiasieger ThomasRöhler ein entscheidendes Wort mitreden wollen, auf großes Interessestoßen (beides Sonntag, 6. Oktober 2019).Das ZDF-Online-Angebot zur Leichtathletik-WM ist über zdfsport.deund die ZDF-App abrufbar. Den Schwerpunkt bilden die Live-Bilder undVideos aus Doha. Neben den "ZDF SPORTextra"-Sendungen imHauptprogramm werden an den ZDF-Sendetagen zusätzliche Livestreamsangeboten.Auch Themen jenseits von "schneller, höher, weiter" stehen imBlickpunkt der journalistischen ZDF-Berichterstattung: Erklärstückezu einzelnen Disziplinen, Athletenporträts, IAAF Inside, Fairness,ggf. Doping und vieles mehr.Das ZDF tritt in Doha mit seinem eingespielten Leichtathletik-Teamunter der Leitung von Achim Hammer an. Durch die "ZDFSPORTextra"-Sendungen führt als Moderator und Interviewer NorbertKönig, die Entscheidungen im Stadion kommentieren Peter Leissl undMarc Windgassen. Als Tribünenreporterin ist Annika Zimmermann imEinsatz. Der ehemalige Zehnkampf-Vize-Weltmeister Michael Schraderzählt erneut als Experte zum Team.Die ZDF-WM-Sendetage in der Übersicht:Samstag, 28. September 2019, ab 15.05 Uhr/ Montag, 30. September2019, ab 16.05 Uhr/ Mittwoch, 2. Oktober 2019, ab 15.05 Uhr/ Freitag,4. Oktober 2019, ab 19.20 Uhr/ Sonntag, 6. Oktober 2019, ab 18.00Uhr/Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportWeitere Informationen: https://kurz.zdf.de/yDw0/https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell