Die Spitzenspiele der EHF Champions League live nur bei Sky: Kiel empfängt am Mittwoch Veszprém, Flensburg trifft am Samstag auf PSG

Unterföhring (ots) -- Die Sky Experten Heiner Brand und Martin Schwalb am Mittwoch undSamstag bei den Spitzenspielen in Kiel und Flensburg im Einsatz- HSV-Trainer Markus Gisdol am Mittwoch im Vorlauf zu Besuch beiSky- Die Rhein-Neckar Löwen zu Gast in Kristianstad am Sonntag liveund exklusiv bei Sky- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket (skyticket.de) könnenHandballfans auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Begegnungender deutschen Teams live dabei seinDie VELUX EHF Champions League geht mit dem 11. Spieltag in denEndspurt der Gruppenphase und Sky Zuschauer dürfen sich auf zweiabsolute Topspiele mit deutscher Beteiligung freuen. In der Gruppe Atrifft der THW Kiel auf Veszprém KC und die SG Flensburg-Handewittempfängt Paris Saint-Germain.Eröffnet wird der 11. Spieltag am Mittwochabend in Kiel, woModerator Jens Westen und Sky Experte Heiner Brand die Zuschauer um18.00 Uhr aus der Sparkassen-Arena begrüßen. Mit Veszprém KC istTabellenfünfte der Gruppe A bei den derzeit viertplatzierten Kielernzu Gast. Nachdem für beide Teams der Gruppensieg außer Reichweitescheint, kämpfen sie im direkten Duell um die bestmöglicheAusgangsposition für das Achtelfinale.Im Rahmen der Vorberichterstattung in Kiel wird auch HSV-TrainerMarkus Gisdol zu Gast sein. Bevor er beim Bundesliga-Dinounterschrieb, war er für eine Woche Hospitant bei Alfred Gislason inKiel, um sich Trainingseindrücke abseits des Fußballs zu verschaffen.Flensburg trifft am Samstag auf PSGUnter ähnlichen Vorzeichen wie in Kiel steht am Samstag auch dasSpiel für die SG Flensburg-Handewitt. Der derzeitigeBundesliga-Tabellenführer kämpft um eine möglichst gute Position fürdas Achtelfinale. Gegner Paris Saint-Germain hingegen hofft bei nurzwei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona noch auf das Freilos. Ab17.00 Uhr begrüßen Moderatorin Christina Rann und Sky Experte HeinerBrand die Sky Zuschauer in der "Hölle Nord".Sowohl am Mittwoch in Kiel als auch am Samstag in Flensburgkommentieren Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb dieBegegnung.Die Rhein-Neckar Löwen am Sonntag in KristianstadKomplettiert wird der 11. Spieltag aus deutscher Sicht am Sonntagvon den Rhein-Neckar Löwen. Mit einem Sieg in Kristianstad will derDeutsche Meister seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe B wahren.Karsten Petrzika meldet sich gemeinsam mit Sky Experte Frank vonBehren um 17.15 Uhr live aus Schweden.Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die weiteren Spiele der Gruppen A und B im frei empfangbarenLivestream auf sky.de/handball-liveAlle weiteren Partien der Gruppen A und B ohne deutscheBeteiligung bietet Sky im frei empfangbaren Livestream an. Nur aufsky.de/handball-live können Handballfans die Spiele zwischen denGruppengegnern der deutschen Vereine live erleben.Eine Übersicht über alle Partien ist ebenfalls untersky.de/handball-live abrufbar.Der 11. Spieltag der VELUX EHF Champions League live und exklusivbei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticketund in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.00 Uhr: THW Kiel - Telekom Veszprém auf Sky Sport 3 HDModerator: Jens Westen, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin SchwalbSamstag:17.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain auf SkySport 2 HDModerator: Christina Rann, Sky Experte: Heiner Brand, Kommentator:Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Martin SchwalbSonntag:17.15 Uhr: IFK Kristianstad - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 1HD, Kommentator: Karsten Petrzika, Co-Kommentator: Frank von Behren