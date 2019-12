Das Spitzenspiel BVB gegen RB Leipzig am Dienstag, SC Freiburg gegen den FC Bayern am Mittwoch: die komplette Englische Woche in der Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle neun Begegnungen des 16. Spieltags live undexklusiv- Am Dienstag und Mittwoch berichtet Sky jeweils ab 17.30 Uhrlive, die Original Sky Konferenz an beiden Abenden jeweils ab 20.25Uhr- Exklusiv für Sky Q Kunden: das Spitzenspiel in Dortmund auf SkySport Bundesliga UHD auch in Ultra HD- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei seinDas Rennen um die Herbstmeisterschaft in der Bundesliga geht auf die Zielgerade.Am vergangenen Spieltag löste RB Leipzig den bisherigen Spitzenreiter BorussiaMönchengladbach nach acht Spieltagen an der Tabellenspitze ab. Während dieSachsen nun die besten Chancen haben, ganz oben zu überwintern, liegen aber auchdie Gladbacher und Borussia Dortmund noch gut im Rennen.Bereits morgen geht der Kampf um die Tabellenspitze in die nächste Runde. Skyüberträgt am Dienstag und Mittwoch alle neun Begegnungen des 16.Bundesliga-Spieltags live und exklusiv.Höhepunkt der Englischen Woche ist das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmundund RB Leipzig am Dienstagabend. Beide Mannschaften gehen mit Rückenwind in dasDuell: Die Leipziger gewannen die vergangenen sechs Bundesliga-Partien undschossen dabei 25 Tore. Der BVB feierte zuletzt drei Siege in Serie und erzieltedabei 11 Treffer. Sky berichtet ab 20.15 Uhr live und exklusiv vom Spitzenspielim Signal-Iduna-Park, für Sky Q Kunden auf Sky Sport Bundesliga UHD auch inUltra HD. Darüber hinaus ist die Partie auch im Rahmen der Original SkyKonferenz zu sehen, in der außerdem der 1. FC Union Berlin auf die 1899Hoffenheim und der FC Augsburg auf Fortuna Düsseldorf treffen.Moderatorin Jessica Libbertz und Sky Experte Didi Hamann begrüßen die Zuschauerbereits ab 17.30 Uhr und stimmen im "tipico Countdown" auf die Partien desAbends ein. Den Auftakt machen dann zur frühen Anstoßzeit um 18.30 Uhr der SVWerder Bremen und der 1. FSV Mainz 05. Ab 20.15 Uhr berichtet Sky aus denStadien der im Anschluss stattfindenden Einzelspiele.Freiburg gegen Bayern und Gladbach gegen Paderborn am Mittwochabend liveAm Mittwoch führen Sky Experte Ewald Lienen und Moderatorin Britta Hofmann ab17.30 Uhr durch den Fußballabend bei Sky. Nach der frühen Begegnung zwischenBayer 04 Leverkusen und Hertha BSC überträgt Sky im Anschluss vier weiterePartien als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz: Der SC Freiburgempfängt den FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach den SC Paderborn, derVfL Wolfsburg trifft auf den FC Schalke und Eintracht Frankfurt auf den 1. FCKöln. Jeweils ab 20.15 Uhr berichtet Sky aus den Stadien der vier Einzelspiele.Mit Sky Q die Bundesliga auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erlebenSky Q Kunden haben die Möglichkeit, eine Partie pro Spieltag in Ultra HD zuerleben. Dieses Mal das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig.Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q nichts mehr.Immer ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags stehen ihnen Highlight-Videos allerPartien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Sky auch live überträgt, direktüber den Receiver auf Abruf zur Verfügung.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des SkyFußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise imklassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während der Spiele HighlightssehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets jetztdie Möglichkeit, sich In-Match Videos - Kurzvideos von Toren und weiterenHighlights der bei Sky live übertragenen Bundesliga-Spiele - perPush-Benachrichtigung während der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schickenzu lassen. Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Live im Stadion dabei sein mit Extra, dem neuen Treueprogramm von SkySky Kunden haben zudem die Möglichkeit, die Topspiele der Bundesliga-Spieleexklusiv live im Stadion zu erleben. Denn mit dem neuen Treueprogramm Extraschickt Sky seine Kunden jede Woche zu exklusiven Erlebnissen und den größtenLive-Sport-Events wie z.B. zum DFB-Pokal, zur Premier League und der UEFAChampions League - und natürlich in die Stadien der Bundesliga. Bei Extra dabeizu sein kostet Sky Kunden nichts zusätzlich. Je länger ein Kunde dabei ist,desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn.Ausführliche Informationen zu Extra sind unter sky.de/extra verfügbar.Der 16. Bundesliga-Spieltag 2019/20 bei Sky:Dienstag:17.30 Uhr: "tipico Countdown" und SV Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 auf SkySport Bundesliga 1 HD20.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.15 Uhr: Borussia Dortmund - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und SkySport Bundesliga UHD20.15 Uhr: 1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 3HD20.15 Uhr: FC Augsburg - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Bundesliga 4 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky SportBundesliga 1 HDModeration: Jessica Libbertz, Sky Experte: Didi HamannMittwoch:17.30 Uhr: "tipico Countdown" und Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC auf Sky SportBundesliga 1 HD20.25 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.15 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 HD20.15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 3 HD20.15 Uhr: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 4 HD20.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 5 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - die bwin Highlight-Show" auf Sky SportBundesliga 1 HDModeration: Britta Hofmann, Sky Experte: Ewald LienenPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4470659OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell