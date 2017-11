Spitzenreichweiten für Spitzenspiel: Dortmund gegen Bayern beschert Sky Sport neuen Rekord

Unterföhring (ots) -- Jahresbestmarke für Topspiel der Woche Borussia Dortmund gegenBayern München: 1,78 Millionen Zuschauer (Z3+), Marktanteil 7,0Prozent- Reichweitenstarker 11. Spieltag der Fußball Bundesliga auf Sky:Insgesamt 4,4 Millionen Zuschauer (Z3+) am Samstag und Sonntag,20 Prozent über Vorjahr- Spitzensonntag für Sky Sport News HD: Insgesamt 990.000Zuschauer (Z3+), davon sahen 180.000 Zuschauer "Wontorra - derKia Fußball-Talk"Unterföhring, 06. November 2017 - Das Gipfeltreffen in derFußball-Bundesliga bescherte Sky einen neuen Saisonrekord. DasTopspiel der Woche Borussia Dortmund gegen Bayern München sahen amSamstagabend 1,78 Millionen Zuschauer (Z3+). Der Marktanteil lagdamit bei starken 7,0 Prozent. In der Kernzielgruppe der Männerzwischen 14 und 59 Jahren waren es 810.000 Zuschauer und resultiertein einem überragenden Marktanteil von 13,4 Prozent. Damit erzieltedie Partie die stärkste Reichweite eines Bundesligaspiels auf Sky indieser Saison. Stark war auch die gesamte BundesligaLive-Berichterstattung auf Sky. Die Live-Übertragungen der Bundesligaam Samstag und Sonntag verfolgten insgesamt 4,4 Millionen Zuschauer(Z3+) auf Sky. Die Reichweiten am Samstag und Sonntag lagen um 20Prozent über den Werten des 11. Spieltags der Vorsaison.Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender Sky Sport News HD hatte amgestrigen Sonntag mit 990.000 Zuschauern zum wiederholten Male einenstarken Wochenschluss erzielt. Die neueste Ausgabe von "Wontorra -der Kia Fußball-Talk" am Sonntagvormittag sahen 180.000 Zuschauer ab3 Jahren, der Marktanteil belief sich bei allen Zuschauern ab 3Jahren auf 1,4 Prozent, bei den Männern (M14-59) schalteten 130.000Sportinteressierte ein, der Marktanteil lag bei 3,4 Prozent.Nicht in den Reichweiten enthalten sind die Abrufzahlen auf SkyGo, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope 6.1,4.11.-5.11.2017Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlBusiness Communications / External CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell