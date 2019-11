Spitzenprodukte und neueste Technologien in Shenzhen präsentiert

Auf der China Hi­-Tech Fair 2019 werden mehr als 70 neueTechnologien und Produkte gezeigtShenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Präsentation von neuestenProdukten und Technologien zählt zu den Highlights der China Hi­-TechFair 2019, die vom 13. bis 17. November in Shenzhen in dersüdchinesischen Provinz Guangdong stattfindet.Mit mehr Unterstützungsleistungen für die Aussteller möchte dieCHTF 2019 wissenschaftliche Forschungseinrichtungen undTechnikunternehmen im In- und Ausland dazu einladen, ihre neuenProdukte und Technologien auf der Veranstaltung zu präsentieren, umdiese zu fördern, so die Organisatoren der Veranstaltung."Die China Hi-­Tech Fair ist als weltweit renommierteWissenschafts- und Technologiemesse eine hervorragendeAusstellungsplattform für innovative Unternehmen, die es unsermöglicht, nicht nur mit Kunden aus verschiedenen Ländern in Kontaktzu treten, sondern auch Feedback von einer Vielzahl von Anwendern undAnregungen zu Produkten zu erhalten", erklärt Liu Zihong, CEO vonRoyole Corp, einem in Shenzhen ansässigen Hersteller von flexiblenDisplays.Auf der CHTF 2019 werden an fünf Tagen rund 70 neue Technologienund Produkte vorgestellt. Die Aussteller präsentieren ihre Angebotein Keynote-Vorträgen, um den Besuchern ein umfassendes Verständnis zuden Produkten und der technischen Forschung zu vermitteln.Die während der CHTF 2019 neu vorgestellten Spitzentechnologienund -produkte umfassen Bereiche wie elektronische Information,Internet plus, Energieeinsparung und Umweltschutz, neue Materialien,biomedizinische Gesundheit, elektro-­optische Displays, Smart City,künstliche Intelligenz und fortschrittliche Fertigung.Hier wird beispielsweise der chinesische Tech-Gigant ZTE seineneue 5G Ultra-High-­Definition Internetkamera vorstellen. Die Kameraermöglicht die drahtlose 5G-Übertragung von Videos, zeichnet sichdurch Komfort und Stabilität aus und trägt dazu bei, dieInvestitionskosten der Kunden zu senken.China National Nuclear Corp wird seine Kernreaktortechnologie CNNCHualong One (HPR 1000) auf der CHTF 2019 präsentieren. Mit dieserTechnologie gehört China zu den wenigen Ländern, dieKernkrafttechnologie der dritten Generation selbstständig entwickelthaben. Gleichzeitig hilft dies dem Land, CO2-Emissionen zu reduzierenund die Energieverfügbarkeit zu verbessern.2018 fanden auf der CHTF mehr als 80 Launches für über 1.000Spitzentechnologien und -produkte statt, darunter ein aHightech-Fernseher des Unterhaltungselektronikriesen TCL Corp., einfaltbares Display des OLED-Anbieters Visionox Co und einintelligentes Elektroauto, das vom New Energy-Vehicle StartupSingulato Motors entwickelt worden war.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1028375/Shenzhen_China_High_Tech_Fair.jpgPressekontakt:Yuqian Wang+86-18926083920654333235@qq.comOriginal-Content von: CHTF Organizing Committee Office, übermittelt durch news aktuell