Spitzenpositionen auf TOP-Level erfolgreich besetzt - Leitungskräfte, Manager:innen und Geschäftsführer:innen im Öffentlichen Dienst und Mittelstand

Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-fuehrungskraefte/) überzeugt erneut beim Headhunting von Spitzenpositionen: Durch die Kompetenzen im Personalmarketing, die professionelle Personalrekrutierung und die Personalauswahl konnten die Hamburger zahlreiche Leitungskräfte, Manager:innen sowie Geschäftsführer:innen erfolgreich vermitteln.Ein starkes Netzwerk in nahezu allen Branchen, ein aktiver Kandidatenpool sowie professionelle Personalrekrutierung durch Direkt Search - telefonisch und digital - und das intensive Bewerbungsmanagement sind die Basis für die Personalsuche auf TOP-Level.Erfolgreiches Headhunting Facilitymanagement, Architektur sowie BauwesenDie Hamburger Headhunter (https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-ingenieurwesen/) sind besonders bei der Neubesetzung von Schlüsselpositionen im Facilitymanagement, für Architekturbüros und für das gesamte Bauwesen echte Experten - knapp 90 Prozent der vakanten Stellen sind erfolgreich besetzt worden.Top-Headhunting-Bilanz Finanzen & ControllingGroße Unterstützung haben darüber hinaus gleich mehrere Kunden aus dem Gesundheitswesen bei der Besetzung von kaufmännischen Leitungspositionen in den Bereichen Verwaltung sowie Finanzen & Controlling erhalten.Die Interimsstelle "Leitung Finanzen und Controlling" eines Klinikums konnte erfolgreich besetzt werden und für die Stelle eines Unternehmens mit mehreren Seniorenresidenzen präsentierten die Headhunter mehrere qualifizierte Kandidat:innen - der Kunde hat die Qual der Auswahl.Stellenbesetzung Management, Geschäftsführung sowie Kaufmännische LeitungspositionenDarüber hinaus macht sich die langjährige Expertise im Executive Search (https://www.kontrast-consulting.de/headhunter-ceo/) und der breite Pool an wechselwilligenden Manager:innen und Geschäftsführer:innen bemerkbar: Der COO eines Wohlfahrtsverbandes in Norddeutschland wurde nach kurzer Zeit und begleitetem Auswahlverfahren besetzt.Die Hamburger bestechen aber auch durch die Ihre Kompetenz im öffentlichen Dienst und besonders im kaufmännischen Bereich: Für eine Gemeinde aus Schleswig-Holstein übernahmen die Headhunter-Experten die Personalsuche nach einer Fachbereichsleitung - das Ergebnis: Kandidat überzeugte im Auswahlprozess, unterzeichnete den Anstellungsvertrag und ist bereits mitten drin im Geschehen.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.dehttps://www.kontrast-consulting.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell