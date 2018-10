Mainz (ots) -Der KiKA hat seine Onlinereichweite im ersten Halbjahr 2018 weiterausgebaut und durchschnittlich 3,7 Millionen Visits pro Monaterreicht. Damit liegt der Kinderkanal von ARD und ZDF deutlich vorden App- und Onlineangeboten der Mitbewerber. Auch aufDrittplattformen ist KiKA erfolgreich: Der KiKA-YouTube-Channel zähltderzeit rund 401.000 Abonnenten und durchschnittlich elf MillionenVideoabrufe pro Monat."In einem Markt, der sich immer mehr ausdifferenziert, erzielt derKiKA mit seiner medialen Vielfalt eine hohe Akzeptanz. Die Qualitätder Inhalte schafft auf allen Ausspielwegen Vertrauen bei Eltern,Kindern und Jugendlichen", sagte ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut amFreitag, 5. Oktober 2018, vor dem Fernsehrat in Mainz. Ende 2018 gehedie neue Mediatheks-App "KiKA-Player" als zusätzlicher Ausspielwegfür Kinderinhalte an den Start, kündigte Bellut an. Die App bündlealle rechtlich verfügbaren Inhalte des linearen KiKA-TV-Angebots.Bei der linearen Ausstrahlung steht der KiKA bei den Kindern imVorschulalter im Zeitraum von Januar bis August 2018 besonders hochim Kurs: Mit einem Marktanteil von 27,6 Prozent (bis 31. August 2018)ist KiKA das meistgenutzte Angebot bei den 3- bis 5-Jährigen. Bei den3- bis 13-Jährigen sind es in den ersten acht Monaten des Jahres 17,2Prozent Marktanteil. Damit liegt der Kinderkanal von ARD und ZDF beider Zielgruppe im gesamten Betrachtungszeitraum auf Platz zwei. ImAugust 2018 ist der KiKA mit 19,8 Prozent Marktanteil Marktführer vorSuper RTL.Im kommenden Jahr stellt der KiKA in seinem Jahresschwerpunkt dasThema "Schule" in den Mittelpunkt.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 5. Oktober 2018, ab 15.00 Uhr erhältlichüber ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell