Frankfurt (ots) -Zum achten Mal in Folge wurde die Deutsche Vermögensberatung AG(DVAG) im Wettbewerb "TOP SERVICE Deutschland" für ihrenhervorragenden Kundenservice ausgezeichnet. Auch in diesem Jahrsetzte sich Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung gegenmehr als 100 Konkurrenten durch und erreichte den dritten Platz imSegment "B2C". Damit konnte das hervorragende Ergebnis aus demVorjahr bestätigt werden.Die Position der DVAG im Rating verdeutlicht abermals, wie sehrdie Kunden die individuelle Beratung und Nähe zu denVermögensberaterinnen und -beratern vor Ort schätzen. In Zeiten vonDigitalisierung und Informationsüberflutung stehen persönlicherKontakt und exzellenter Service für den Kunden an vorderster Stelle.Für das Unternehmen hat die Auszeichnung einen besonderenStellenwert, denn in den Beurteilungsprozess fließen nebenunabhängigen Expertenmeinungen auch Kundenbewertungen mit ein. DieErgebnisse zeigen, dass die DVAG besonders im Bereich derpersönlichen Kundenorientierung durch den Vermögensberater die Nasevorn hat.Die Beratungsagentur ServiceRating prüft bei "TOP SERVICEDeutschland" in einem mehrstufigen Prozess die Kundenorientierungsowie die Servicequalität der teilnehmenden Unternehmen. AlsBewertungsmaßstab wird ein wissenschaftliches Modell der UniversitätMannheim eingesetzt, das relevante Aspekte der Beziehung zwischenKunde und Unternehmen abbildet. Seit der erstmaligen Teilnahme voracht Jahren kann sich die DVAG immer wieder in der Exzellenzgruppedieses Wettbewerbs platzieren. "Die erneute Auszeichnung zeigtdeutlich, dass kompetente und individuell zugeschnittene Beratung undhervorragender Kundenservice bei den Vermögensberatern der DeutschenVermögensberatung zusammengehören", so Marcus Aßmuth,Bereichsvorstand für Konzernentwicklung und -strategie, bei derPreisübergabe.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24,60329 Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell