Spitzenpersonal für Familienunternehmen - Dr. Marc Konieczny findet den passenden Nachfolger

Düsseldorf (ots) - Familienunternehmen stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Während vielerorts die Suche nach der richtigen Strategie für eine Welt im Wandel andauert, verstärkt die Corona-Pandemie bestehende Trends und den Veränderungsdruck über alle Branchen hinweg. In dieser Lage ergeben sich völlig neue Anforderungen an das Top-Management: Wer morgen noch zu den Besten gehören will, braucht krisenfeste Spitzenkräfte mit Leadership und digitalem Know-how. Können und Charakter - beides zählt.Gefragt sind Top Führungskräfte, die sowohl Fach- als auch Technologiekompetenz mitbringen und auch in schwierigen Situationen Chancen entdecken. Initiiert durch die Krise sind dezentrale, örtlich flexible Arbeitsmodelle nicht mehr nur 'nice to have' sondern auf einmal essentiell für das Aufrechthalten des Betriebes - erfahrene Leader wissen darüber hinaus, wie das damit verbundene Remote Management wirklich funktioniert. Leistungsträger mit Digital Leadership erkennen zudem die Chancen wie auch die Risiken neuer digitaler Geschäftsmodelle vor anderen - und sind mit der digitalen Community selbstverständlich gut vernetzt. Marc Konieczny von der Düsseldorfer Executive-Search-Manufaktur Interconsilium (https://www.interconsilium.de) sucht und findet die passenden Köpfe. Mit Fingerspitzengefühl und Sachverstand.Der Berater kennt die hohen Ansprüche an seine Zunft: Klienten erwarten nicht nur individuelle Betreuung, sondern Verständnis für Change-Prozesse und technologische Innovation. Für die Besetzung der ersten und zweiten Führungseben reicht es nicht aus, Lebensläufe auf Recruiting-Plattformen zu sichten. Entscheidend ist aktives Sourcing zur Identifikation wirklich geeigneter Kandidaten, wertschätzende Ansprache und nachhaltige Kontaktpflege. Der geschulte Blick des erfahrenen Beraters. Klasse statt Masse. Mit diesem Rezept feiert Konieczny auf einem umkämpften und dynamischen Arbeitsmarkt Erfolge.Auf Grundlage unterschiedlichster Anforderungsprofile erarbeitet er passgenaue Lösungen: Von der gründlichen Analyse der Unternehmenssituation, über die Identifikation möglicher Kandidaten unter Einbeziehung interner Kräfte bis hin zur Unterstützung im Entscheidungsprozess. Alles aus einer Hand. Seine Suche nach tragfähigen Leadership-Lösungen schließt die Nutzung digitaler Tools ein - und ist doch höchst persönlich. Denn nur wer den Spagat zwischen technischer Expertise und individueller Beratungsexzellenz bewältigt, liefert den perfekten Fit.Konieczny, der in seiner Berufslaufbahn bereits als Forscher und Manager gearbeitet hat, sagt dazu: "Es gibt einen großen Bedarf an Spitzenkräften, die sich mit Innovationen auskennen. Unternehmer wollen sich krisenfest machen und Zukunftsfähigkeit herstellen - dabei helfe ich gerne." Dem Generalist hilft dabei sein stark ausgeprägtes Technologieverständnis: Er nutzt die ganze Bandbreite digitaler Analysemöglichkeiten und kombiniert diese mit jahrzehntelanger Erfahrung, Intuition und Kreativität. Frische Impulse bekommt der promovierte Naturwissenschaftler auch durch seine Arbeit als Aufsichtsrat für ein deutsches Technologieunternehmen, das mit künstlicher Intelligenz und Augmented Reality arbeitet.Wichtig sind Konieczny langlebige, partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe: "Ich führe meine Klienten persönlich durch den gesamten Suchprozess und bin stolz darauf, dass über 90 Prozent der vermittelten Spitzenkräfte auch noch nach über fünf Jahren erfolgreich im Unternehmen tätig sind. An diesen Zahlen zeigt sich mein kompromissloses Qualitätsstreben."Marc Konieczny findet Kandidaten im deutschsprachigen Raum und dank internationalem Netzwerk auch weltweit.Hier zu Spitzenpersonal für Familienunternehmen von Dr. Marc Konieczny (https://www.interconsilium.de/dr-marc-konieczny/)Der Kontakt für weitergehende Fragen:Interconsilium GmbH & Co. KG Kennedydamm 24 40476 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 8824400 Email: m.konieczny@interconsilium.de