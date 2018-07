Der Spitzenmanager im Pulli hat seine letzte Reise angetreten

Rom/Turin/Zürich (awp) - Fiat steckte vor wenigen Jahren noch in der Krise. Dank Sergio Marchionne fand der Konzern den Weg zurück an die Weltspitze. Nun ist der italo-kanadische Manager mit engen Verbindungen zur Schweiz gestorben, wie Fiat am Mittwoch mitteilte.

Die Nachricht vom Rücktritt Sergio Marchionnes an der Spitze von Fiat-Chrysler am vergangenen Wochenende kam völlig überraschend. Nach einer Schulteroperation sei es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten