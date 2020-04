Spitzenköche fordern 'achtsamen Neustart' in der Gastronomie

BERLIN (dpa-AFX) - Spitzenköche, Gastronomiebetreiber und Großhändler haben sich für baldige Lockerungen der Gastronomie-Beschränkungen stark gemacht.



"Jede Woche der Schließung führt zu beträchtlichen Verdienstausfällen, wachsenden Liquiditätsengpässen und massiven Zukunftssorgen für die Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihre Familien", hieß es in einem offenen Brief, mit dem sich die Autoren nach Angaben des Großhandelsverbands Foodservice am Montag an die Bundesregierung wandten. Die andauernden Corona-Beschränkungen würden "zu einer nie dagewesenen Pleitewelle in dieser Branche führen". Anders als Restaurants, Kneipen und Cafés dürfen kleinere Geschäfte in vielen Bundesländern seit Montag wieder öffnen.

Man unterstütze die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, sei aber überzeugt, mit entsprechenden Abstandsregeln und Hygiene-Maßnahmen einen "achtsamen Neustart" gewährleisten zu können, hieß es in dem Brief weiter. Zu den Unterzeichnern gehören Spitzenköche wie Frank Rosin, Tim Raue, Tim Mälzer, aber auch Handelsketten wie Metro oder Edeka. Zudem wurde eine Online-Petition ins Leben gerufen, die auch Bürger unterzeichnen können./swe/DP/jha