Spitzengespräch von CDU und EKD/Gemeinsame Pressemitteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der CDU Deutschlands

Hannover (ots) - Das Präsidium der CDU Deutschlands ist unterLeitung der Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, mit demRat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter Leitung desRatsvorsitzenden, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, zueinem Gespräch zusammengetroffen. Hauptthemen waren der Ausblick aufdas Jahr 2017 mit dem Reformationsjubiläum und dem G20-Gipfel inHamburg, Fragen der Integration, die Bedeutung des gesellschaftlichenZusammenhalts sowie die Zukunft Europas.Für EKD und CDU ist das Reformationsjahr 2017 eine wichtigeGelegenheit, stärker über die Botschaft des Evangeliums und dieWichtigkeit des Glaubens für die Gesellschaft zu sprechen. Diereligiösen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Folgendes Wirken Martin Luthers würden die Weltgeschichte bis heutemitprägen. Das Reformationsjubiläum sei auch eine Chance für dieÖkumene in Deutschland, machten die Vertreter der EKD deutlich.Dem Zusammenhalt der Gesellschaft komme angesichts dervielfältigen Herausforderungen eine große Bedeutung zu, waren sichbeide Seiten einig. Für die kommenden Jahre bleibe die Integrationder Flüchtlinge mit Bleiberecht eine zentrale Aufgabe. DieZivilgesellschaft und damit auch die Kirchen spielten durch ihrgroßes Engagement eine wichtige Rolle für das Gelingen vonIntegration. Daneben bleibe es eine dauernde Aufgabe, Fluchtursacheninsbesondere in Afrika wirksam zu bekämpfen. Hierbei sei auch dieEuropäische Union stärker gefordert. Die Vertreter der EKDunterstützten ausdrücklich die dialogisch auf die Zivilgesellschaftausgerichtete Agenda des G20-Treffens in Hamburg.Das rund dreistündige Spitzengespräch im Berliner Haus der EKDfand in vertrauensvoller, offener Atmosphäre statt. Der intensiveAustausch von Kirche und Politik sei von großer Bedeutung und sollefortgesetzt werden.Hintergrund:Für das Präsidium der CDU nahmen an dem Gespräch teil:Die CDU-Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel;CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber; die stellvertretendeParteivorsitzende, Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen sowieSchatzmeister Dr. Philipp Murmann; die PräsidiumsmitgliederKarl-Josef Laumann, Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble sowieMinisterpräsident Dr. Reiner Haseloff; zudem waren BundesministerPeter Altmaier und EAK-Geschäftsführer Christian Meißner zu Gast.Für den Rat der EKD nahmen an dem Gespräch teil:Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender desRates der EKD), Dr. Irmgard Schwaetzer (Präses der Synode der EKD undMitglied des Rates der EKD); der Bevollmächtigte des Rates der EKDbei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union Dr.Martin Dutzmann; die Ratsmitglieder Bischof Dr. Markus Dröge,Bischöfin Kirsten Fehrs, Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, KerstinGriese, Prof. Dr. Jacob Joussen und Thomas Rachel.Hinweis: Video- Statements zum Treffen unterhttps://youtu.be/j2qppeFnLmg und https://youtu.be/sdFrOgfiqn8Hannover / Berlin, 1. Februar 2017Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell