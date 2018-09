Spitzenergebnis: Sechs Siege für SKODA Modelle bei Leserwahl 'Familienauto des Jahres' (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Leser der Magazine AUTOStraßenverkehr und Leben & erziehenwählen SKODA häufiger als jede andere Marke auf Platz eins- Gesamtsieger: SKODA OCTAVIA COMBI und SKODA FABIA COMBI zu denbesten Familienautos in ihren Klassen gekürt- Importsieger: SKODA KAROQ, SKODA SUPERB COMBI und SKODA OCTAVIACOMBI stehen an der Spitze im jeweiligen Segment- Premierenerfolg: SKODA KAROQ gewinnt auf Anhieb die neueingeführte Kategorie 'Newcomer des Jahres' in der ImportwertungDie Leser der Fachzeitschrift AUTOStraßenverkehr und desElternmagazins Leben & erziehen haben SKODA Modelle in sechsKategorien zu den Familienautos des Jahres gewählt. FABIA COMBI,OCTAVIA COMBI, SUPERB COMBI und KAROQ gewinnen in ihren jeweiligenKategorien mit der höchsten Stimmenanzahl. Die tschechischeTraditionsmarke ist damit bei der diesjährigen Leserwahl der amhäufigsten prämierte Automobilhersteller und kommt seit der Premiereder Leserwahl 2011 auf insgesamt 28 Auszeichnungen."Familien stellen ganz besondere Ansprüche an ihre Autos. Es freutuns sehr, dass sich die Leser gleich sechs Mal für SKODA entschiedenhaben", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung der SKODAAUTO Deutschland GmbH. "Unsere Fahrzeuge stehen für einherausragendes Platzangebot, hohe Zuverlässigkeit und einen sehrguten Gegenwert mit cleveren Ideen. Siege in sechs Kategorien zeigen,dass SKODA insbesondere für Familien sehr attraktive Angebotebereithält."Der Bestseller OCTAVIA COMBI fährt bereits das dritte Jahr inFolge bei der Leserwahl einen Doppelerfolg ein. Mit 13,9 Prozent derLeserstimmen belegt er unter allen Fahrzeugen von 15.000 bis 20.000Euro den ersten Platz. Zudem siegt das kompakte Raumwunder mit einemStimmenanteil von 22,9 Prozent in der Importwertung.Auch der FABIA COMBI ist ein Seriensieger: Mit 38,6 Prozent allerStimmen lässt er alle Fahrzeuge bis 15.000 Euro hinter sich undgewinnt zum fünften Mal in Folge den Titel ,Familienauto des Jahres'.Gleich bei seiner Premierenteilnahme gewinnt der neue SKODA KAROQzwei Mal. In der neu eingeführten Kategorie ,Newcomer des Jahres'setzte sich das dynamische Kompakt-SUV mit 18,3 Prozent gegen starkeKonkurrenz durch. Darüber hinaus wählen ihn die Leser mit 22,0Prozent an die Spitze unter den Importfahrzeugen von 20.000 bis25.000 Euro.Der SKODA SUPERB COMBI ist unter den Importfahrzeugen zwischen25.000 und 30.000 Euro die Nummer eins. Das bestätigen 19,1 Prozentder Leser von AUTOStraßenverkehr und Leben & erziehen.Bereits 28 Auszeichnungen für SKODA seit Premiere der Leserwahl2011 Bei der diesjährigen Leserwahl ,Familienauto des Jahres' standen154 Modelle in sieben Preiskategorien zur Wahl. Pro Kategorie gibt eseinen Import- und einen Gesamtsieger - mit Ausnahme der Kategorie bis15.000 Euro, in der ausschließlich Importfahrzeuge antraten.Insgesamt haben 21.946 Leser der Fachzeitschrift AUTOStraßenverkehrund des Elternmagazins Leben & erziehen ihre Stimme abgegeben. Mitsechs Titeln bei der diesjährigen Auflage bestätigt SKODA seineAusnahmestellung unter den familienfreundlichen Automarken. Insgesamthat SKODA seit der ersten Leserwahl im Jahr 2011 nunmehr 28 Mal denbegehrten Titel erhalten.Die Modelle der tschechischen Traditionsmarke überzeugen mitzahlreichen Qualitäten, die bei Familien sehr gefragt sind. So bietenSKODA Modelle überdurchschnittlich viel Platz für Passagiere undGepäck. Weitere Vorteile bietet das durchdachte und variableRaumkonzept: Umklappbare Sitze und zahlreiche ,Simply Clever'-Detailswie Taschenhaken, Flaschenhalter, Ablagefächer oder Netzsysteme imKofferraum stehen für einen hohen Nutzwert. Ein weiteres wichtigesKriterium ist die Sicherheit: Beim Euro NCAP-Crashtest erzielen SKODAModelle regelmäßig top Bewertungen.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell