Spitzen von CDU und CSU beraten über Konsequenzen aus SPD-Linksruck

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Parteispitzen von CDU (9.00 Uhr) und CSU (10.00 Uhr) beraten an diesem Montag in Berlin und München über Konsequenzen aus dem Linksruck beim SPD-Parteitag.



Schon am Wochenende hatte sich angedeutet, dass es in der ohnehin seit ihrem Start wackeligen großen Koalition nach den Richtungsentscheidungen der Sozialdemokraten zu weiteren Auseinandersetzungen kommen dürfte. Aus der Union waren zentrale SPD-Forderungen umgehend abgelehnt worden. Zugleich gab es aus den Spitzen von CDU und CSU aber auch Äußerungen, die sich zuversichtlich über eine Fortsetzung der Koalition zeigten.

Die Sozialdemokraten hatten auf ihrem Parteitag in Berlin etwa die perspektivische Überwindung der Schuldenbremse und die Wiedereinführung der Vermögensteuer verlangt. Für die Union sind beide Forderungen rote Tücher. Unklar war zunächst, wann sich die neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans erstmals mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Spitzen von CDU und CSU treffen werden. Im Gespräch war zunächst ein Kennenlerntreffen noch in dieser Woche. Vor Weihnachten sollte es aber noch eine Sitzung des Koalitionsausschusses geben./bk/rm/ctt/had/DP/mis