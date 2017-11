Spitzen-Handball live nur bei Sky: Flensburg gegen Magdeburg am Donnerstag, die Rhein-Neckar Löwen gegen Skopje am Sonntag

Unterföhring (ots) -- Am Donnerstag, Samstag und Sonntag überträgt Sky insgesamt neunPartien aus der DKB Handball-Bundesliga sowie drei Begegnungen ausder EHF Champions League live und exklusiv- "Kretzschmar - der Handball-Talk" am Sonntag ab 17.00 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinDer 14. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga startet amDonnerstagabend mit dem Topspiel SG Flensburg-Handewitt - SCMagdeburg. Die Spielgemeinschaft ist seit mittlerweile neunSpieltagen ungeschlagen, in der Flens-Arena gar noch ohnePunktverlust. Mit zwei weiteren Zählern würden sie mit den FüchsenBerlin und Rhein-Neckar Löwen an der Tabellenspitze Schritt halten.Sky überträgt das Topspiel sowie die vier weiteren Partien der DKBHandball-Bundesliga am Donnerstag live und exklusiv. Jens Westenbegrüßt ab 18:30 Uhr die Sky Zuschauer. Sky Experte StefanKretzschmar ist in Flensburg als Co-Kommentator im Einsatz.Die weiteren Begegnungen des 14. Spieltags finden am Samstagabendab 20.15 Uhr sowie am Sonntag ab 12.45 Uhr statt. Nach der Partie desTVB 1898 Stuttgart gegen den TuS N-Lübbecke bestreiten die FüchseBerlin und die HSG Wetzlar das "Topspiel am Sonntag". Jens Westenbegrüßt die Zuschauer gemeinsam mit Sky Experte Frank von Behren,Karsten Pertzika kommentiert mit Sky Experte Martin Schwalb. NachSpielende wird der Spieltag ab 17.00 Uhr für jedermann freiempfangbar auf Sky Sport News HD mit "Kretzschmar - derHandball-Talk" abgerundet.Das Spitzenspiel Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar Skopje am SonntagIn der EHF Champions League trifft am Samstag der THW Kiel aufMeshkov Brest. Die Kieler benötigen einen weiteren Sieg, um nichterneut in der Tabelle abzurutschen und den Kurs auf das Achtelfinalzu halten. Gemeinsam mit Sky Experte Heiner Brand begrüßt ModeratorJens Westen ab 17.00 Uhr die Zuschauer. Karsten Petrzika und SkyExperte Martin Schwalb kommentieren die Partie.Am Sonntag ist Heiner Brand mit Sky Moderatorin Christina Rann imEinsatz. In der Gruppe A kommt es dann erneut zum Spitzenspielzwischen den Rhein-Neckar Löwen und Titelverteidiger Vardar Skopje,das der Deutsche Meister nach der Niederlage in Mazedonien dieses Malfür sich entscheiden will. Markus Götz kommentiert das Spitzenspielmit Sky Experte Henning Fritz. Sky berichtet b 18.30 Uhr live.Bereits ab 16.50 Uhr überträgt Sky das Auswärtsspiel der SGFlensburg-Handewitt in Celje.Highlights der DKB Handball-Bundesliga und der EHF ChampionsLeague am Sonntagabend auf Sky Sport News HDKomplettiert und zusammengefasst werden der 14. Spieltag der DKBHandball-Bundesliga und der neunte Spieltag der EHF Champions Leagueam Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD.Das HBL-Magazin von 21.30 bis 22.15 Uhr und das EHF-Magazin ab 22.30Uhr informieren Handballfans über alles Wissenswerte derzurückliegenden Begegnungen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Die DKB Handball-Bundesliga und die VELUX EHF Champions League amDonnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag:18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg live auf SkySport 4 HD18.30 Uhr FRISCH AUF! Göppingen - Rhein-Neckar Löwen live auf SkySport 5 HD18.30 Uhr: VfL Gummersbach - THW Kiel, 14. Spieltag live auf SkySport 6 HD18.30 Uhr: TBV Lemgo - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 7HD18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - SC DHfK Leipzig live auf SkySport 8 HDSamstag:17.00 Uhr: THW Kiel - HC Meshkov Brest live auf Sky Sport 1 HD20.15 Uhr: HC Erlangen - MT Melsungen live auf Sky Sport 1 HD20.15 Uhr: TV Hüttenberg - GWD Minden live auf Sky Sport 2 HDSonntag:12.45 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TuS N-Lübbecke auf Sky Sport 2 HD14.45 Uhr: Füchse Berlin - HSG Wetzlar auf Sky Sport 2 HD17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live aus Berlin aufSky Sport News HD16.50 Uhr: RK Celje Pivovarna Lasko (SVN) - SG Flensburg-Handewittlive auf Sky Sport 1 HD18.30 Uhr: Rhein-Neckar Löwen - HC Vardar Skopje live auf SkySport 1 HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD 22.30 Uhr:EHF-Magazin auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. 