"Spitzel-Affäre": Ermittlungen eingestellt - früherer EWE-Vorstand fordert Schadenersatz

Hamburg (ots) - Der ehemalige Vorstand für Personal und IT der EWEAG, Nikolaus Behr, hat beim Landgericht Hamburg Zivilklage wegenFalschberatung gegen die international renommierte AnwaltskanzleiHogan Lovells eingereicht. Der langjährige Top-Manager desOldenburger Energieversorgers fordert wegen einer Pflichtverletzungdes früheren Leiters des Hamburger Standorts der KanzleiSchadenersatz im siebenstelligen Bereich.Hogan Lovells hatte den EWE-Vorstand in Zusammenhang mit demlangwierigen Kündigungsverfahren eines leitenden Mitarbeitersberaten. Im Rahmen der rechtlichen Auseinandersetzung hatte einArbeitsrechtler von Hogan Lovells im Frühjahr 2016 eine HamburgerDetektei mit der GPS-Überwachung beauftragt. Diese sollte demgekündigten Abteilungsleiter die von der EWE vermutete illegaleTätigkeit für den Wettbewerb nachweisen.Behr war mit dieser Vorgehensweise einverstanden, weil er nichtwusste, dass die Maßnahme gegen das Bundesdatenschutzgesetz verstieß."Darüber hat mich unser Anwalt nicht aufgeklärt. Im Gegenteil: Erhatte die Überwachung sogar selbst in Auftrag gegeben", sagt Behr.Der überwachte Ex-Mitarbeiter hatte den GPS-Sender entdeckt, Behrübernahm die Verantwortung und trat im September 2016 mit sofortigerWirkung zurück. Strafrechtliche Ermittlungen der StaatsanwaltschaftLübeck gegen ihn wurden im Januar dieses Jahres ohne Auflageneingestellt.Sowohl die EWE, als auch Behr verzichteten bislang auf rechtlicheSchritte gegeneinander. Nicht so im Fall der Kanzlei Hogan Lovells:"Hätte unser Anwalt mich damals korrekt über die Unrechtmäßigkeit derMaßnahme informiert, hätte ich davon selbstverständlich Abstandgenommen", sagt der erfahrene Manager.Mit seiner Schadenersatzklage (Az.: 305 O 273/17) erhofft sich derWahl-Hamburger Nikolaus Behr einen Ausgleich seines massivenfinanziellen Schadens und ein Bekenntnis zur Mitverantwortung desArbeitsrechtlers vor Gericht.In der Kanzlei Hogan Lovells hatte die so genannte"Spitzel-Affäre" für den einstigen Büroleiter bereits Konsequenzen:Der Jurist ist heute nicht mehr verantwortlich für den HamburgerStandort.