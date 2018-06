Spitze unter den Vermögensverwaltern / Zwei Auszeichnungen für Itzehoer TOP Vermögensvweraltung AG

Itzehoe (ots) - Hervorragend. Das Urteil hört jeder gern - erstrecht aus berufenem Munde. Groß ist deshalb die Freude bei derTOP-Vermögensverwaltung AG: Für den FinanzdienstleisterFinanzResearch ist die TOP AG die Nummer eins unter den unabhängigenVermögensverwaltern in Deutschland. Und es ist nicht die einzigeAuszeichnung für das Unternehmen aus der Itzehoer Viktoriastraße.Jährlich nimmt FinanzResearch die Vermögensverwalter unter dieLupe und konzentriert sich dabei auf die besten 100. Entscheidendseien dabei in unterschiedlicher Gewichtung die KriterienMarktposition, Krisenresistenz, Transparenz und Unternehmenserfolg,sagt Jörg Wiechmann, Vorstandsvorsitzender der TOP AG. Die hohenEigenmittel waren einer der Pluspunkte für die Itzehoer Firma:"FinanzResearch lässt in allererster Linie die Zahlen sprechen."Detailliert werden dafür unter der wissenschaftlichen Projektleitungvon Professor Dr. Frank Mühlbradt die Bilanz- und Ergebnissituationebenso analysiert wie weitere Aspekte. Die Basis bilden vor allem derLagebericht und der Jahresabschluss der Unternehmen. In Deutschlandstünden die Vermögensverwalter im Hinblick auf die Unternehmensstärkesehr unterschiedlich da, sagt Mühlbradt. Nach Platz 1 für die TOP AGstellt Vorstandschef Wiechmann fest: "Wir fühlen uns für die Zukunftbestens gerüstet."Eine zentrale Rolle spielten dabei die Mitarbeiter - und auch indiesem Bereich freut sich das Unternehmen über einen Preis. DasWirtschaftsmagazin Euro und weitere Partner suchten den bestenFinanzberater Deutschlands, der Anspruch war hoch: Sechs Fragebögenwaren zu beantworten, zudem waren die Teilnehmer alsPortfolio-Manager gefragt. Aus mehr als 5000 Publikumsfonds mussteein virtuelles Portfolio zusammengestellt und für die Dauer dessechsmonatigen Wettbewerbs verwaltet werden. Ergebnis des Wissens-und Depottests: Im Bereich Schleswig-Holstein und Hamburg war niemandbesser als Sascha Abel von der TOP AG. "Eine schöne Bestätigung fürihn und auch für uns", sagt Wiechmann. "Denn das ist dasEntscheidende in unserer Arbeit: höchste Qualität."Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuell