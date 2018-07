In der Spitze sahen über 23 Millionen WM-Finale live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Das torreiche Finale der Fußball-Weltmeisterschaft erzielte auchdie höchsten Zuschauerzahlen für ein Spiel ohne deutsche Beteiligungbeim Turnier in Russland: 21,32 Millionen sahen live im ZDF den4:2-Sieg des neuen Weltmeisters Frankreich über Kroatien, bei einemMarktanteil von 76,1 Prozent. In der Spitze verfolgten in derSchlussphase ab 18.45 Uhr 23,39 Millionen ZDF-Zuschauer, wie sichFrankreich seinen zweiten WM-Titel sicherte - 20 Jahre nach demersten Triumph.Das ZDF erreichte mit seiner gesamten Berichterstattung zurFußball-Weltmeisterschaft 2018 im Schnitt 8,73 Millionen Zuschauer,bei einem Marktanteil von 41,8 Prozent. Die 28 Live-Spiele im ZDFwurden durchschnittlich von 10,79 Millionen Zuschauern gesehen, beieinem Marktanteil von 47,8 Prozent. Ganz vorne in der Zuschauergunstlagen die Spiele mit deutscher Beteiligung: Das erste Vorrundenspielder deutschen Mannschaft gegen Mexiko sahen 25,96 Millionen Zuschauerim ZDF, bei einem Marktanteil von 81,3 Prozent. Das abschließendeVorrundenspiel Südkorea - Deutschland verfolgten 25,44 MillionenZuschauer live im ZDF, bei einem Marktanteil von 87,4 Prozent.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Die WM-Übertragungen im ZDF warenein voller Erfolg - mit hohen Zuschauerzahlen, informativerBerichterstattung, exzellenten Moderatoren und Experten sowie mitfachkundigen Live-Kommentatoren und Reportern. Auch unsereOnline-Angebote zur WM stießen auf großes Interesse: Die ZDFmediathekkonnte während der WM eine um gut 50 Prozent höhere Nutzungerreichen."Das WM-Angebot in der ZDFmediathek wurde stark genutzt: An denZDF-WM-Sendetagen konnten durchschnittlich 6,20 Millionen Visitsregistriert werden. Bei den beiden im ZDF übertragenen Spielen derdeutschen Mannschaft wurden Rekordwerte von 7,46 Millionen Visits(17. Juni 2018) und 9,36 Millionen Visits (27. Juni 2018) erreicht.Der 24/7-Livestream erreichte an den WM-Übertragungstagen im ZDFdurchschnittlich 5,21 Millionen Sichtungen pro Tag. Einen neuenRekordwert gab es mit 9,12 Millionen Sichtungen für die Nutzung desLivestreams am Übertragungstag des Vorrundenspiels Südkorea -Deutschland am 27. Juni 2018. Am Achtelfinal-Spieltag, 1. Juli 2018,wurden 6,90 Millionen Sichtungen verzeichnet, beim deutschenVorrundenspiel am 17. Juni 2018 gegen Mexiko waren es 6,26 MillionenSichtungen.Für ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sind die Übertragungen von derFußball-WM in Russland auch deshalb etwas Besonderes, weil erstmalsdie Live-Berichterstattung über ein solches Großereignis komplett ausDeutschland gesteuert wurde: "Die Übertragungen erstmals aus einemprovisorischen Studio zu realisieren, das nicht im Ausrichterlandliegt, ist gelungen. Wir haben die Qualität der Berichterstattung aufgleich hohem Niveau gehalten. Jetzt arbeiten wir - erneut gemeinsammit der ARD - bereits am nächsten sportlichen Highlight diesesSommers: den European Championships Anfang August." Während in Berlindie Leichtathletik-Europameisterschaften stattfinden, kämpfen inGlasgow die Ruderer, Turner, Schwimmer, Triathleten, Golfer undRadsportler - erstmals als European Championships gemeinsampräsentiert von ARD und ZDF.https://presseportal.zdf.de/pm/die-fifa-fussball-wm-2018-live-im-zdf/https://wm.zdf.dehttp://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpresse;http://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell