Spitze der Unionsfraktion setzt auf Innovation und Digitalisierung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitze der Unionsfraktion setzt bei ihrer Klausur zum Start in die politische Arbeit nach der Sommerpause angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie auf Digitalisierung und Innovation.



Das geht aus der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Tagesordnung für die Beratungen des Fraktionsvorstands an diesem Mittwoch in Berlin hervor. Die Klausur steht unter dem Motto: "Jetzt. Zukunft." Unter anderem erwarten sich die Unionsabgeordneten Denkanstöße von Experten für digitale politische Kommunikation und aus einem sogenannten Innovationsforum.

Am Vormittag steht unter dem Motto "Strategiefabrik" wie üblich ein Bericht der Allensbach-Demoskopin Renate Köcher zur Lage in Land und Politik auf dem Programm. Anschließend soll der Geschäftsführer des Sinus-Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung Heidelberg, Manfred Tautscher, über die gesellschaftlichen Milieus berichten. Danach wollen die Abgeordneten mit den Geschäftsführern der Düsseldorfer Kommunikations-Agentur Rico Jones, Markus Hündgen und Dimitrios Argirakos über das Thema "Wie helfen soziale Medien in der Politik, wo sind ihre Grenzen?" diskutieren.

Am Nachmittag stehen unter dem Stichwort "Politikbetrieb" die traditionellen Berichte von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie eine Aussprache mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem Programm.

Vor dem Abendessen will der Fraktionsvorstand sich bei einem Innovationsforum inspirieren lassen. Eingeladen ist unter anderem das für Agrar und Biowissenschaft zuständige BASF-Vorstandsmitglied Saori Dubourg. Die Deutsch-Japanerin ist auch Mitglied des Nachhaltigkeitsrats der Bundesregierung. An dem Forum sollen zudem der Leiter des deutschen Google-Entwicklungszentrums, Wieland Holfelder, und die Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Zahlungsdienstleisters Ratepay, Miriam Wohlfarth, teilnehmen./bk/DP/zb