Spitze der Unionsfraktion berät über Zukunft der Rente

NEUHARDENBERG/BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag setzt an diesem Donnerstag ihre Klausurtagung mit einem Gast aus Dänemark fort.



Der rechtsliberale Regierungschef Lars Lokke Rasmussen ist in der Migrationspolitik näher an der CSU als an deren Schwesterpartei CDU. Das inoffizielle Motto der zweitägigen Veranstaltung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg hatte am Mittwoch ein anderer Gast ausgegeben, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er sagte, man wolle sich jetzt "unterhaken" für mehr Stabilität - im bayerischen Wahlkampf und im Verhältnis zur CDU.

Viel Zeit bleibt den CSU-Abgeordneten für ihre Beratungen nicht, denn am Nachmittag (14.00 Uhr) kommt die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag zu einer zweitägigen Klausur zusammen. Zunächst begrüßen Fraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den japanischen Außenminister Taro Kono. Japan gilt in der Union angesichts der protektionistischen Politik von US-Präsident Donald Trump als wichtiger Verbündeter bei der Bewältigung internationaler Krisen und beim Freihandel. Danach wollen die Unionspolitiker mit dem Wirtschaftswissenschaftler Axel Börsch-Supan über Perspektiven für die Renten debattieren.

Dabei dürfte auch die Forderung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) eine Rolle spielen, das Rentenniveau nicht nur wie in der Koalition vereinbart bis zum Jahr 2025, sondern bis 2040 zu garantieren. Dobrindt hatte in Neuhardenberg erklärt, die SPD habe ihre Vorschläge wohl wieder einkassiert, weil diese nicht finanzierbar seien. Die CSU tritt für eine Ausweitung der Mütterrente ein./abc/bk/DP/stw