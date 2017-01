Spitze im Hausbau: Town & Country Haus verkauft 2016 4.188 Häuser / Auftragseingang steigt auf 772,5 Millionen Euro

Hörselberg-Hainich (ots) - 2016 verkaufte der MassivhausanbieterTown & Country erstmals 4.188 Häuser - ein Plus von 8,5 Prozentgegenüber dem Vorjahr (3.859 Häuser). Das Auftragsvolumen stieg um 13Prozent auf 772,5 Millionen Euro. Am häufigsten gefragt waren erneutdie Häuser der Flair-Serie. Jedes vierte Haus ist einKfW-förderfähiges Energiesparhaus.Bis heute hat Town & Country Haus insgesamt über 27.500 Häuserhierzulande gebaut. "Seit nunmehr zehn Jahren ist Town & Country dasmeistgekaufte Markenhaus in Deutschland", erklärt UnternehmensgründerJürgen Dawo. Neben weiterhin günstigen wirtschaftlichenRahmenbedingungen führt Dawo das solide Unternehmenswachstum vorallem auf das klare Geschäftskonzept von Town & Country Haus zurück."Wir richten unsere Angebote stark an Normalverdiener", so Dawo."Ihnen helfen wir, den Schritt ins Eigenheim mit größtmöglicherSicherheit und zu mietähnlichen Konditionen zu gehen, und richten unsdafür konsequent an deren Bedürfnissen aus." Ihr Traumhaus können dieBauherren aus 36 Haustypen auswählen und nach dem Baukastenprinzipindividuell planen. Im Hauspreis inbegriffen ist ein umfassenderHausbauschutzbrief, der vor finanziellen Risiken schützt.Ein zentraler Erfolgsfaktor von Town & Country Haus ist dasFranchise-Modell. Bundesweit stehen insgesamt rund 300Franchise-Partner den Bauherren als Ansprechpartner zur Verfügung.Das Potenzial für weiteres Wachstum ist noch groß. 2017 sollen nichtnur mit den bestehenden Unternehmern noch mehr Menschen ins Eigenheimgebracht, sondern auch neue Franchise-Partner gewonnen werden.Gesucht werden vor allem führungserfahrene Manager, die sich alsQuereinsteiger mit einem erprobten Geschäftskonzept selbstständigmachen und ein eigenes Unternehmen aufbauen möchten. Als "Partner imHausbau" begleiten sie die Bauherren ab Vertragsunterzeichnung biszur schlüsselfertigen Übergabe. Die mittelständischen Unternehmerrealisieren im Durchschnitt einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro undprofitieren von zentralen Unterstützungsleistungen. Einstiegsoptionenbieten sich aktuell insbesondere in Bayern, Niedersachsen undNordrhein-Westfalen.Pressekontakt:Christina WesterhorstmannTel. 0228-91158 22c.westerhorstmann@peckert.deOriginal-Content von: Town & Country Haus Lizenzgeber GmbH, übermittelt durch news aktuell