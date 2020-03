Spitch: Sprachcomputer für Coronavirus-Hotlines

Frankfurt (ots) - Automatische Sprachdialogsysteme heben sofort ab, nehmenAnliegen in natürlich gesprochener Sprache entgegen und verhindern, dass dieMenschen in Panik das nächste Krankenhaus aufsuchen.Angesichts der grassierenden Coronavirus-Ausbreitung richten immer mehrbetroffene Regionen und Länder Telefonhotlines für die Bevölkerung ein. Dassprunghaft steigende Anrufaufkommen wird in der Regel nur durch den Einsatz vonSprachcomputern zu bewältigen sein, sagt die Schweizer Spitch AG (www.spitch.ch)voraus, die als einer der führenden Anbieter von Sprachdialogsystemen gilt. DieSchweizer Firma erklärt die Dramatik der Lage: Wenn Menschen, die sich infiziertwähnen, bei einer Hotline anrufen und nicht sofort abgehoben und ihr Anliegenbearbeitet wird, neigen sie dazu, das nächstgelegene Krankenhaus aufzusuchen.Besteht tatsächlich eine Infektion, ist die Gefahr groß, dass diese in dasKrankenhaus eingeschleppt und das ohnehin knappe medizinische Personalangesteckt wird. Daher ist es von höchster Priorität, dass jeder Anrufer soforttelefonisch zufriedengestellt wird, so dass er zunächst zu Hause bleibt.Als Beispiel für die Situation verweist Spitch auf die Region Lombardei inItalien. Für die dortige Hotline sind 60 Mitarbeiter an 90 Telefonleitungenaktiv. Doch angesichts von 300.000 Anrufen täglich, also durchschnittlich 1.200Anrufen pro Stunde, kommt es zu frustrierend langen Wartezeiten, bevor dieAnrufer mit jemandem sprechen können.Der Einsatz von Sprachdialogsystemen ist der einzige Ausweg, derartigeAnrufvolumina zu bewältigen, bietet die Spitch AG ihre Hilfe an. Schon 2019 hatSpitch gemeinsam mit dem italienischen Unternehmen Dotvocal ein Sprachsystemspeziell für medizinische Hotlines entwickelt. Das System ist bereits beimitalienischen Gesundheitskonzern Casa della Salute im Einsatz, dort vor allemfür die automatische Terminvereinbarung. Das gemeinsam mit Dotvocal entwickelteSystem kann Anrufe, Textnachrichten und andere Quellen kohärent zusammenbringenund automatisiert verarbeiten. So können Anfrager nicht nur anrufen, sondernauch über moderne Kommunikationsmedien wie Chatbots auf einer Webseite oderFacebook ihre Anfrage loswerden und praktisch verzögerungsfrei adäquateAntworten erhalten. Der Clou: Der Anfrager kann sich in natürlich gesprochenerSprache bzw. freien Textnachrichten äußern, dank Natural Language Processing undKünstlicher Intelligenz wird sein Anliegen verstanden und - gegebenenfalls nachRückfragen - sofort bearbeitet.Eine von Spitch in Auftrag gegebene Studie kommt anhand einer Umfrage unter 100Experten zu dem Schluss, dass 87 Prozent der Fachleute den Einsatz vonSprachdialogsystemen im Gesundheitswesen als vielversprechend einstufen. 54Prozent der Experten halten die leichte Skalierbarkeit, also die Bearbeitunggroßer Anrufvolumina bei Bedarf, für den wichtigsten Pluspunkt. 51 Prozent(Mehrfachnennungen waren erlaubt) stufen die völlig automatische Bearbeitung derMehrzahl aller Anfragen als besonders wichtig ein. 41 Prozent der Fachleutewerten es als größten Vorteil, dass von modernen Systemen alle Daten zumjeweiligen Fall, beispielsweise auch aus dem E-Mailverkehr, einbezogen werdenkönnen.Spitch (www.spitch.ch): Das Schweizer Unternehmen Spitch gehört zu dentechnologisch führenden Entwicklern und Anbietern von Sprachsystemen fürUnternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitch sind heute schon in allenwesentlichen Branchen in Verwendung, in denen sich der Einsatz vonSprachtechnologien besonders anbietet. Dazu gehören Call- und Contact-Center,Banken und Versicherungen, Telekommunikationsfirmen, die Automobil- undTransportbranche, das Gesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatzprofessioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozentund führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerung derKundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw. die SchweizerBundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.Pressekontakt:Weitere Informationen:Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch,Web: www.spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,E-Mail: team@euromarcom.de , Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134046/4535040OTS: Spitch AGOriginal-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell