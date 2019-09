Spitch: Chatbots revolutionieren Marketing, Vertrieb und Service

Frankfurt (ots) - Deutschland-Verantwortlicher Bernd Martin:"Chatbots erfüllen den Traum jedes Kunden von einem freundlichen,verständnisvollen und kompetenten Berater.""Man kann durchaus von einer anstehenden Revolution desMarketings, Vertriebs und Supports für Consumerprodukte durchChatbots sprechen", sagt Bernd Martin, Deutschland-Verantwortlicherdes Sprachspezialisten Spitch AG (www.spitch.ch). Chatbots bezeichnenSprach- und Textsysteme, die automatische Dialoge mit Konsumentenführen, bei Anfragen helfen, auf Neuigkeiten hinweisen und Auskünftegeben können. Gute Systeme führen heute bereits pfiffige Dialoge undverfügen durch den Anschluss an große Datenbanken über mehr Know-howals manch ein Fachverkäufer. Hinzu kommt, dass die Systeme vielkostengünstiger arbeiten als eine vergleichbare Schar vonFachberatern."Chatbots überspringen klassische Hürden, weil sie ausEinbahnstraßenmarketing Dialogforen machen, Telefonwarteschlangeneliminieren und Sprache und Texte beinahe beliebig verknüpfenkönnen", sagt Bernd Martin. Ein typisches Beispiel sindSmartphone-Apps: Der Interessent tippt oder spricht seine Anfrage indie App, die Spracheingaben in Text konvertiert und mit Textantwortet, weil dies den bei Smartphones erwarteten und letztlichbesten Kommunikationsmix darstellt. Bei Bedarf kann der Interessentauf Knopfdruck in der App einen Telefonanruf initiieren. Der Chatbot,der sofort den Hörer abhebt, kennt die vorangegangene Kommunikationund kann direkt daran anknüpfen. Selbst wenn der Kunde den Dialogerst Tage später fortsetzt, geht es nahtlos weiter.Bernd Martin erklärt über die künftige Verbreitung von Chatbots:"Die Zukunft liegt im immer besseren Sprachverständnis der Systemegepaart mit einem immer größeren datenbankbasierten Fachwissen unddem Einsatz Künstlicher Intelligenz, um dem Kunden das gute Gefühl zuvermitteln, es beinahe mit einem Menschen zu tun zu haben, der ihnversteht, alle Zeit der Welt für ihn aufbringt und auf alle seineFragen passende Antworten parat hält. Chatbots erfüllen den Traumjedes Kunden von einem freundlichen, verständnisvollen undkompetenten Berater. Am Ende soll der Kunde den Eindruck haben, erhabe sich gut unterhalten - und ganz nebenbei sein Anliegen geklärtoder ein neues Produkt gekauft."Der Deutschland-Verantwortliche von Spitch sagt voraus: "Was wirheute im Consumermarkt erleben, wird sich sukzessive auch imGeschäftskundensegment seinen Weg bahnen. Schon heute nutzenGeschäftskunden längst das Internet, um sich mit Informationen zuversorgen, Preise zu vergleichen und neue Anbieter zu entdecken. ImBusinessbereich können Chatbots den versierten Fachverkäufer zwarnicht ersetzen, aber die Firmen sind gut beraten, Chatbots alsErstanlaufstelle und Ergänzung im Vertrieb einzusetzen - und imService sowieso."Spitch (www.spitch.ch): Das Schweizer Unternehmer Spitch gehört zuden technologisch führenden Entwicklern und Anbietern vonSprachsystemen für Unternehmen und Behörden. Die Systeme von Spitchsind heute schon in allen wesentlichen Branchen in Verwendung, indenen sich der Einsatz von Sprachtechnologien besonders anbietet.Dazu gehören Call- und Contact-Center, Banken und Versicherungen,Telekommunikationsfirmen, die Automobil- und Transportbranche, dasGesundheitswesen sowie der öffentliche Dienst. Der Einsatzprofessioneller Sprachsysteme ermöglicht Kosteneinsparungen bis zu 80Prozent und führt mit immer besserer Technologie zu einer Steigerungder Kundenzufriedenheit. Auf der Kundenliste von Spitch stehen bspw.die Schweizer Bundesbahnen SBB, Swisscom und Swisscard.Pressekontakt:Weitere Informationen:Spitch AG, Kreuzstrasse 54, 8008 Zürich, Schweiz.Tel. + 41 44 542 82 66, E-Mail: info@spitch.ch,Web: www.spitch.chPR-Agentur: euromarcom public relations, Tel. +49 611 - 973150,E-Mail: team@euromarcom.de , Web: www.euromarcom.de,www.facebook.de/euromarcom (like if you like-:)Original-Content von: Spitch AG, übermittelt durch news aktuell