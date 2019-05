Spirit of the Brave: In der Haut von Neymar Jr

Paris (ots/PRNewswire) - Diesel Fragrances und Neymar Jr.,begleitet von Buzzman, liefern uns ihre Definition von Mut für denLaunch eines neuen Dufts, "Spirit of the Brave". Die weltweiteKampagne wurde am 19. Mai in mehr als 40 Ländern gestartet.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8546651-diesel-fragrances-neymar-jr/Innerhalb von nur 10 Jahren wurde der Fußballer Neymar Jr. zumStar. Unter den Augen von Millionen von Fans, Journalisten undGegnern wird jede seiner Gesten fotografiert, geteilt und unter dieLupe genommen. Jedes seiner Worte wird analysiert und getwittert.Was heißt es also genau, mutig zu sein, wenn man Neymar Jr., einerder größten Stars der Welt ist?Getreu den Gesetzen der Unterhaltung möchte der Film definieren,was am meisten auf der Haut von Neymar Jr. haftet: seine Tattoos.Davon hat er mehr als 70, die jeweils ein wichtiges Ereignis inseinem Leben veranschaulichen. Die Tattoos von Neymar Jr. erzählennicht nur seine Geschichte, sie enthüllen seine Persönlichkeit.Sie werden unter der Leitung des mehrfach ausgezeichnetenkanadischen Regisseurs und Fotografen Mark Zibert zum Leben erweckt,um DIE Definition von Mut zu illustrieren: Nimm dich selbst nie zuernst, hör nie auf zu spielen, selbst wenn du deinen größten Ängstengegenüberstehst.Ein einzigartiger und sehr persönlicher Film, der ganz auf den vonNeymar Jr. mitentwickelten Duft Spirit of the Brave zugeschnittenist, dessen Flakon von einem seiner ikonischen Tattoos inspiriertist. In Form einer Faust zeigt er den Löwen, den Neymar Jr. aufseiner Hand trägt, ein Symbol für Selbstvertrauen und Mut.Diese Kampagne, die durch ebenfalls von Mark Zibert fotografiertePlakate unterstützt wird, startet ab 19. Mai in verschiedenenLändern, darunter Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich,Deutschland, USA und natürlich Brasilien. @neymarjr und@dieselfragrances sind ihre ersten Werbeträger, die Offenbarungen undGespräche mit ihren Fans sowie zukünftigen Fans des Duftesinszenieren.@dieselfragrances (https://www.instagram.com/DieselFragrances/?hl=fr)#spiritofthebrave (https://www.instagram.com/explore/tags/spiritofthebrave/?hl=fr)#playwithyourfears (https://www.instagram.com/explore/tags/playwithyourfears/?hl=fr)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/889138/Diesel_Fragrances.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/889139/Diesel_Fragrances.jpgVideo - https://youtu.be/_6iRzi5n0p4Original-Content von: Diesel Parfums, übermittelt durch news aktuell