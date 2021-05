Spirit Airlines Aktie: TSA meldet Rekord-Screenings nach Pandemie!

Der Flugverkehr ist eine von vielen Branchen, die von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. Die TSA-Kontrollen sind gestiegen, und die Fluggesellschaften, die über ihre Ergebnisse berichtet haben, weisen auf eine starke Erholung und Buchungen hin.

Die TSA überprüfte am Freitag, den 7. Mai, 1.703.267 Personen, was die höchste Gesamtzahl seit dem 12. März 2020 darstellt. Die USA erklärten COVID-19 am 11. März 2020



