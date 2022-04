Spirit Airlines-Aktie: Neue Pläne!

Überblick Spirit Airlines Inc (NYSE:SAVE) plant, seine Präsenz in Houston durch die Errichtung eines Flugzeugwartungsbetriebs am George Bush Intercontinental Airport (IAH) auszubauen. Die Anlage wird als großer Flugzeugwartungshangar mit Büros und Lagerräumen für das Spirit Technical Operations Team dienen. Der Wartungskomplex umfasst zwei Flugzeugbuchten und Vorfeldflächen für bis zu vier Flugzeuge, ein Lager, Geschäfte und Büroräume. Er ergänzt das Spirit-Wartungszentrum in Detroit… Hier weiterlesen